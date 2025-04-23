Вандалізм в Монастирці біля села Верхрата на могилах воїнів УПА — в Польщі та Україні відреагували

Пам'ятник воїнам УПА. Фото: zlubaczowa.pl

Міністри культури України та Польщі виступили зі спільною заявою, засудивши акт вандалізму, скоєний проти українського місця памʼяті. Йдеться про написи та знаки на могилах воїнів УПА в Монастирці біля Верхрати, що неподалік кордону.

Про це повідомили у пресслужбі Міністерства культури та стратегічних комунікацій України (МКСК) у середу, 23 квітня.

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Заява міністрів

У спільній заяві наголошується, що незаконно встановлені написи та знаки мають бути негайно демонтовані.

"Рішуче засуджуємо акт вандалізму, вчинений проти одного з українських місць памʼяті у Польщі. Незаконно встановленні написи і знаки мають бути невідкладно усунуті", — йдеться у повідомленні.

Обидві сторони назвали інцидент свідомою провокацією, спрямованою на підрив українсько-польського діалогу, що активно розвивається в останні місяці.

"Це свідома провокація, яка слугує, серед іншого, інтересам країни-агресора – росії, та має на меті зашкодити конструктивному діалогу, який триває останніми місяцями між двома країнами", — наголошується у заяві.

Київ і Варшава підтвердили намір і надалі працювати над зміцненням стратегічного партнерства, зокрема шляхом діалогу і взаєморозуміння в питаннях історичної памʼяті.

Усі акти вандалізму щодо місць памʼяті та поховань, як зазначається, розслідуються відповідними польськими службами.

Нагадаємо, у польському селі Монастир поблизу Верхрати невідомі самовільно замінили табличку на братській могилі воїнів Української повстанської армії. Правоохоронні органи Польщі розпочали розслідування цього інциденту, розглядаючи заміну плити біля пам’ятника як можливий акт вандалізму.

Раніше міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш обурився через прапори УПА на техніці, яку поляки передали Україні.