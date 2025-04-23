Вандализм в Монастырце возле села Верхрата на могилах воинов УПА — в Польше и Украине отреагировали

Памятник воинам УПА. Фото: zlubaczowa.pl

Министры культуры Украины и Польши выступили с совместным заявлением, осудив акт вандализма, совершенный против украинского места памяти. Речь идет о надписях и знаках на могилах воинов УПА в Монастырце возле Верхраты, что недалеко от границы.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства культуры и стратегических коммуникаций Украины (МКСК) в среду, 23 апреля.

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Заявление министров

В совместном заявлении отмечается, что незаконно установленные надписи и знаки должны быть немедленно демонтированы.

"Решительно осуждаем акт вандализма, совершенный против одного из украинских мест памяти в Польше. Незаконно установленные надписи и знаки должны быть безотлагательно устранены", — говорится в сообщении.

Обе стороны назвали инцидент сознательной провокацией, направленной на подрыв украинско-польского диалога, который активно развивается в последние месяцы.

"Это сознательная провокация, которая служит, среди прочего, интересам страны-агрессора — России, и имеет целью повредить конструктивному диалогу, который продолжается в последние месяцы между двумя странами", — отмечается в заявлении.

Киев и Варшава подтвердили намерение и в дальнейшем работать над укреплением стратегического партнерства, в частности путем диалога и взаимопонимания в вопросах исторической памяти.

Все акты вандализма в отношении мест памяти и захоронений, как отмечается, расследуются соответствующими польскими службами.

Напомним, в польском селе Монастырь вблизи Верхраты неизвестные самовольно заменили табличку на братской могиле воинов Украинской повстанческой армии. Правоохранительные органы Польши начали расследование этого инцидента, рассматривая замену плиты возле памятника как возможный акт вандализма.

Ранее министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш возмутился из-за флагов УПА на технике, которую поляки передали Украине.