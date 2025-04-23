У Польщі незаконно змінили табличку на могилі воїнів УПА

Пам'ятник воїнам УПА. Фото: zlubaczowa.pl

У Польщі на братській могилі воїнів Української повстанської армії у Монастирі біля Верхрат незаконно оновили табличку. Польська поліція розслідує заміну плити біля пам'ятника УПА.

Про це пише видання zlubaczowa.pl.

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У матеріалі йдеться, що нова табличка значно відрізняється за змістом від попередньої. Там вважають, що вона була оновлена незаконно, справу розслідує поліція.

"Братська могила українців, членів Української повстанської армії, відповідальних за терор і геноцид проти беззахисного польського, українського та єврейського населення. Господи Боже, помилуй їх і не пробач їм за ті страшні вчинки, які вони вчинили проти своїх братів. Прощення не означає забуття, але зцілення болю", — йдеться на новій табличці.

Також замість тризуба на пам'ятнику з'явився християнський хрест.

Нова табличка. Фото: zlubaczowa.pl

Відомо, що пам'ятник воїнам УПА, які загинули в боях з підрозділами Народного комісаріату внутрішніх справ СРСР у 1945 році, розташований на пагорбі в Монастирі в селі Горинець-Здруй. Від його встановлення у 1990-х років він неодноразово зазнавав пошкоджень.

Зокрема, у 2015 році невідомі розбили табличку з іменами членів УПА, а хрест пофарбували у польські національні кольори і замінили українську символіку на польську.

Пошкоджений пам'ятник. Фото: zlubaczowa.pl

У 2020 році вандали повністю розбили меморіальну дошку та скинули в яму. Через деякий час на братській могилі встановили нову, двомовну табличку без імен членів УПА.

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