В Польше незаконно изменили табличку на могиле воинов УПА

Памятник воинам УПА. Фото: zlubaczowa.pl

В Польше на братской могиле воинов Украинской повстанческой армии в Монастыре возле Верхрат незаконно обновили табличку. Польская полиция расследует замену плиты возле памятника УПА.

Об этом пишет издание zlubaczowa.pl.

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Заменили табличку на братской могиле УПА

В материале говорится, что новая табличка значительно отличается по содержанию от предыдущей. Там считают, что она была обновлена незаконно, дело расследует полиция.

"Братская могила украинцев, членов Украинской повстанческой армии, ответственных за террор и геноцид против беззащитного польского, украинского и еврейского населения. Господи Боже, помилуй их и не прости им за те страшные поступки, которые они совершили против своих братьев. Прощение не означает забвение, но исцеление боли", — говорится на новой табличке.

Также вместо трезубца на памятнике появился христианский крест.

Новая табличка. Фото: zlubaczowa.pl

Известно, что памятник воинам УПА, погибшим в боях с подразделениями Народного комиссариата внутренних дел СССР в 1945 году, расположен на холме в Монастыре в селе Горинец-Здруй. С момента его установки в 1990-х годах он неоднократно подвергался повреждениям.

В частности, в 2015 году неизвестные разбили табличку с именами членов УПА, а крест покрасили в польские национальные цвета и заменили украинскую символику на польскую.

Поврежденный памятник. Фото: zlubaczowa.pl

В 2020 году вандалы полностью разбили мемориальную доску и сбросили в яму. Через некоторое время на братской могиле установили новую, двуязычную табличку без имен членов УПА.

Напомним, в Канаде в результате лесного пожара горел музейный комплекс Село украинского наследия.

А в Одессе неизвестные набросили веревку на шею памятнику русскому поэту Александру Пушкину.