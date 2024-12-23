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У Польщі обурені прапором УПА на БТР — офіцер "Азову" відреагував

23 грудня 2024 00:08
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор
Прапори УПА на польських БТР — в полку "Азов" прокоментували обурення міністра оборони Польщі
Прапори УПА на бронетранспортерах. Фото: скриншот з відео
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор

Міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш обурився через прапори УПА на техніці, яку поляки передали Україні. Таким чином він здобуває порцію дешевої популярності.

Про це заявив офіцер 12-ї бригади НГУ "Азов" Роман Пономаренко у Telegram в неділю, 22 грудня.

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Пономаренко зазначив, що міністр оборони Польщі використав тему історичних суперечок між країнами та ще більше підняв градус неприйняття України в польському суспільстві, здобувши на тому порцію дешевої популярності.

"Польський міністр оборони не знайшов нічого кращого, як публічно обуритися використанню українськими військовими червоно-чорного прапора на польських БТР "Росомаха" у складі ЗСУ на фронті. Зіграв на темі "історичної війни Польщі з Україною", ще більше підняв градус неприйняття України в польському суспільстві, здобувши на тому порцію дешевої популярності. При цьому його зовсім не цікавить, де саме ця польська техніка використовується, і які задачі виконує. В тому числі, стримує російські орди подалі від польського кордону", — написав офіцер.

Представник "Азову" додав, що Польща прагне бачити Україну слабкою, щоб мати ринок збуту для своїх товарів, джерело дешевої робочої сили.

"Не варто казати про недалекоглядність поляків – в своїй історії вони її ніколи не мали. В їхній парадигмі все чітко та зрозуміло: Польщі потрібна слабка Україна, куди можна буде збувати польські товари, отримувати звідси дешеву робочу силу та нав’язувати своє світоглядне бачення. Теоретична українська поразка у війні для них сприймається не через тезу "Польща стане наступною жертвою Росії", а як можливість чужими руками прибрати потенційного конкурента на роль регіонального лідера", — підсумував він.

Прапор УПА БТР Польща Азов
Повідомлення Пономаренка у Telegram

Нагадаємо, Міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш жорстко розкритикував дії українських військових, які прикріпили прапори УПА до бронетранспортерів Rosomak. Їх Україна отримала від Польщі під час повномасштабної війни.

Також ми писали, що Український інститут національної пам’яті планує розпочати у 2025 році роботи з пошуку та ексгумації тіл жертв Волинської трагедії.

Польща військова техніка УПА полк "Азов" війна в Україні Варшава

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