Прапори УПА на польських БТР — в полку "Азов" прокоментували обурення міністра оборони Польщі

Прапори УПА на бронетранспортерах. Фото: скриншот з відео

Міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш обурився через прапори УПА на техніці, яку поляки передали Україні. Таким чином він здобуває порцію дешевої популярності.

Про це заявив офіцер 12-ї бригади НГУ "Азов" Роман Пономаренко у Telegram в неділю, 22 грудня.

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Пономаренко зазначив, що міністр оборони Польщі використав тему історичних суперечок між країнами та ще більше підняв градус неприйняття України в польському суспільстві, здобувши на тому порцію дешевої популярності.

"Польський міністр оборони не знайшов нічого кращого, як публічно обуритися використанню українськими військовими червоно-чорного прапора на польських БТР "Росомаха" у складі ЗСУ на фронті. Зіграв на темі "історичної війни Польщі з Україною", ще більше підняв градус неприйняття України в польському суспільстві, здобувши на тому порцію дешевої популярності. При цьому його зовсім не цікавить, де саме ця польська техніка використовується, і які задачі виконує. В тому числі, стримує російські орди подалі від польського кордону", — написав офіцер.

Представник "Азову" додав, що Польща прагне бачити Україну слабкою, щоб мати ринок збуту для своїх товарів, джерело дешевої робочої сили.

"Не варто казати про недалекоглядність поляків – в своїй історії вони її ніколи не мали. В їхній парадигмі все чітко та зрозуміло: Польщі потрібна слабка Україна, куди можна буде збувати польські товари, отримувати звідси дешеву робочу силу та нав’язувати своє світоглядне бачення. Теоретична українська поразка у війні для них сприймається не через тезу "Польща стане наступною жертвою Росії", а як можливість чужими руками прибрати потенційного конкурента на роль регіонального лідера", — підсумував він.

Повідомлення Пономаренка у Telegram

Нагадаємо, Міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш жорстко розкритикував дії українських військових, які прикріпили прапори УПА до бронетранспортерів Rosomak. Їх Україна отримала від Польщі під час повномасштабної війни.

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