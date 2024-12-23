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Польша возмущена флагом УПА на БТР — офицер "Азова" отреагировал

23 декабря 2024 00:08
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор
Флаги УПА на польских БТР — в полку "Азов" прокомментировали возмущение министра обороны Польши
Флаги УПА на бронетранспортерах. Фото: скриншот с видео
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор

Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш возмутился из-за флагов УПА на технике, которую поляки передали Украине. Таким образом, он приобретает порцию дешевой популярности.

Об этом заявил офицер 12-й бригады НГУ "Азов" Роман Пономаренко в Telegram в воскресенье, 22 декабря.

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Пономаренко отметил, что министр обороны Польши использовал тему исторических споров между странами и ещё больше поднял градус неприятия Украины в польском обществе, заработав на этом долю дешёвой популярности.

"Польский министр обороны не нашёл ничего лучше, чем публично возмутиться использованием украинскими военными красно-чёрного флага на польских БТР "Росомаха" в составе ВСУ на фронте. Он сыграл на теме "исторической войны Польши с Украиной", ещё больше усилив негативное отношение к Украине в польском обществе, заработав на этом дешёвую популярность. При этом его совершенно не интересует, где именно используется эта польская техника и какие задачи она выполняет. В частности, сдерживает российскую орду подальше от польской границы", — написал офицер.

Представитель "Азова" добавил, что Польша стремится видеть Украину слабой, чтобы использовать её как рынок сбыта для своих товаров и источник дешёвой рабочей силы.

"Не стоит говорить о недальновидности поляков — в своей истории они всегда действовали осмысленно. В их парадигме всё предельно ясно: Польше нужна слабая Украина, куда можно будет экспортировать польские товары, получать дешёвую рабочую силу и навязывать своё мировоззрение. Теоретическое поражение Украины в войне воспринимается ими не как угроза "Польша станет следующей жертвой России", а как возможность чужими руками устранить потенциального конкурента на роль регионального лидера", — подытожил он.

Флаг УПА БТР Польша Азов
Сообщение Пономаренко в Telegram

Напомним, Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш жестко раскритиковал действия украинских военных, прикрепивших флаги УПА к бронетранспортерам Rosomak. Их Украина получила от Польши во время полномасштабной войны.

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Польша военная техника УПА полк "Азов" война в Украине Варшава

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