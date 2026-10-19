Вітюк залишився під судом: ВАКС відхилив вимогу захисту повернути обвинувальний акт

Ексголова департаменту кібербезпеки СБУ Ілля Вітюк. Фото: СБУ

Вищий антикорупційний суд відмовився повертати обвинувальний акт у справі колишнього начальника Департаменту кібербезпеки Служби безпеки України Іллі Вітюка, якого обвинувачують у незаконному збагаченні та декларуванні недостовірної інформації. 19 жовтня адвокати наполягали на наявності процесуальних порушень під час складання документа.

Про це повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на коментар прокурора Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Миколи Самойленка журналістці Діані Шликовій.

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Ексголова департаменту кібербезпеки СБУ Ілля Вітюк. Фото: СБУ

ВАКС відхилив клопотання захисту Вітюка

За словами прокурора, під час підготовчого судового засідання адвокати колишнього посадовця СБУ звернулися до суду з проханням повернути обвинувальний акт.

Сторона захисту стверджувала, що документ складено з порушенням вимог кримінального процесуального законодавства. Однак Вищий антикорупційний суд не знайшов достатніх підстав для задоволення цього клопотання та відмовив у поверненні обвинувального акта.

Крім того, адвокати Вітюка подали окреме клопотання щодо проведення судового засідання в закритому режимі.

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Наступне засідання у справі призначене на 26 жовтня о 09:30.

У чому обвинувачують колишнього посадовця СБУ

Вітюк раніше очолював Департамент кібербезпеки Служби безпеки України. Наразі він є обвинуваченим у кримінальному провадженні щодо незаконного збагачення та декларування недостовірної інформації.

Сторона обвинувачення передала справу на розгляд Вищого антикорупційного суду. Під час підготовчого засідання суд розглянув процесуальні клопотання захисту, зокрема щодо повернення обвинувального акта.

Відмова в задоволенні цього клопотання не означає встановлення винуватості Вітюка. Остаточне рішення щодо висунутих обвинувачень суд має ухвалити за результатами розгляду справи.

Нагадаємо, раніше портал Новини.LIVE повідомляв, що українські банки блокують перекази застав на рахунки Вищого антикорупційного суду через фінансовий моніторинг. Адвокат Денис Пономаренко заявив, що проблема виникає навіть тоді, коли походження коштів підтверджене документами. Водночас голова НБУ Андрій Пишний раніше запевняв, що банки не повинні створювати штучних перешкод для внесення застави.

Також Новини.LIVE писав, що ВАКС переніс на 30 жовтня підготовче засідання у справі колишнього депутата Київради Дениса Комарницького та ще восьми обвинувачених. Причиною стала відсутність двох фігурантів і захисника одного з учасників процесу.