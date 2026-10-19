Витюк остался под судом: ВАКС отклонил требование защиты вернуть обвинительный акт

Бывший глава департамента кибербезопасности СБУ Илья Витюк. Фото: СБУ

Высший антикоррупционный суд отказался возвращать обвинительный акт по делу бывшего начальника Департамента кибербезопасности Службы безопасности Украины Ильи Витюка, которого обвиняют в незаконном обогащении и декларировании недостоверной информации. 19 октября адвокаты настаивали на наличии процессуальных нарушений при составлении документа.

Об этом сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на комментарий прокурора Специализированной антикоррупционной прокуратуры Николая Самойленко журналистке Диане Шлыковой.

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Экс-глава департамента кибербезопасности СБУ Илья Витюк. Фото: СБУ

ВАКС отклонил ходатайство защиты Витюка

По словам прокурора, во время подготовительного судебного заседания адвокаты бывшего должностного лица СБУ обратились в суд с просьбой вернуть обвинительный акт.

Сторона защиты утверждала, что документ составлен с нарушением требований уголовного процессуального законодательства. Однако Высший антикоррупционный суд не нашел достаточных оснований для удовлетворения этого ходатайства и отказал в возвращении обвинительного акта.

Кроме того, адвокаты Витюка подали отдельное ходатайство о проведении судебного заседания в закрытом режиме.

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Следующее заседание по делу назначено на 26 октября в 09:30.

В чем обвиняют бывшего должностного лица СБУ

Витюк ранее возглавлял Департамент кибербезопасности Службы безопасности Украины. Сейчас он является обвиняемым в уголовном производстве о незаконном обогащении и декларировании недостоверной информации.

Сторона обвинения передала дело на рассмотрение Высшего антикоррупционного суда. Во время подготовительного заседания суд рассмотрел процессуальные ходатайства защиты, в частности о возвращении обвинительного акта.

Отказ в удовлетворении этого ходатайства не означает установления виновности Витюка. Окончательное решение по выдвинутым обвинениям суд должен принять по результатам рассмотрения дела.

Напомним, ранее портал Новини.LIVE сообщал, что украинские банки блокируют переводы залогов на счета Высшего антикоррупционного суда из-за финансового мониторинга. Адвокат Денис Пономаренко заявил, что проблема возникает даже тогда, когда происхождение средств подтверждено документами. В то же время глава НБУ Андрей Пышный ранее заверял, что банки не должны создавать искусственных препятствий для внесения залога.

Также Новини.LIVE писал, что ВАКС перенес на 30 октября подготовительное заседание по делу бывшего депутата Киевсовета Дениса Комарницкого и еще восьми обвиняемых. Причиной стало отсутствие двух фигурантов и защитника одного из участников процесса.