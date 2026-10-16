Попри заяви Пишного, до ВАКС надійшли лише 16 відсотків застав

Голова НБУ Андрій Пишний. Фото: Forbes.ua/пресслужба НБУ

Українські банки продовжують відхиляти, повертати та затримувати платежі для внесення застав до Вищого антикорупційного суду, попри заяви голови Національного банку Андрія Пишного про штатну роботу системи. За даними сторони захисту, із 117,2 млн грн, які намагалися перерахувати заставодавці, до суду надійшло лише 18,9 млн грн, а десятки платежів не були проведені.

Про це повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на розслідування видання "Судово-юридична газета".

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Будівля ВАКС. Фото: lexinform.com.ua

Банки відхилили десятки платежів для ВАКС

За інформацією видання, 70 заставодавців здійснили 139 спроб внесення застав на загальну суму 117,2 млн грн. Успішно зараховано лише 18,9 млн грн, що становить приблизно 16% заявленої суми.

Сторона захисту повідомила про 42 відмови у проведенні платежів через банківські каси або застосунки. Ще 13 платежів на 13,7 млн грн банки повернули після прийняття.

Крім того, 26 осіб не змогли внести жодної гривні застави, а у 14 випадках банки відмовили у встановленні або продовженні ділових відносин із клієнтами.

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Зокрема, 14 жовтня один із заставодавців перерахував 395 тис. грн через "Райффайзен Банк", надавши судову ухвалу та документи про походження коштів. Однак станом на 16 жовтня гроші не надійшли до ВАКС і не були повернуті платнику.

В іншому випадку жінка отримала кредит під заставу власного автомобіля та спробувала переказати 292,1 тис. грн через "ПриватБанк". Наступного дня банк повернув платіж, пославшись на некоректні реквізити.

Також повідомляється про 5 млн грн, які з 16 вересня залишалися на виконанні в "Укргазбанку".

Рекомендації банкам надавав НБУ

Голова Нацбанку Андрій Пишний раніше повідомив, що протягом серпня та вересня банки успішно провели 527 платежів застав до ВАКС на загальну суму 141 млн грн.

Журналісти встановили, що 15 травня Держфінмоніторинг направив НБУ лист із рекомендаціями щодо перевірки походження коштів, які використовують для внесення застав. Національний банк переслав відповідне звернення банкам 19 червня.

Після трьох ухвал ВАКС регулятор 6 жовтня надіслав банкам додаткове роз'яснення. У ньому зазначалося, що належно оформлені платіжні інструкції мають виконуватися за відсутності законних підстав для відмови.

Однак за даними розслідування проблеми з переказами тривали й після цього роз'яснення.

Окремо джерела повідомили, що адвокати направили запити до всіх 59 банків із ліцензіями. Станом на 16 жовтня відповіді по суті надали лише вісім установ.

Нагадаємо, раніше портал Новини.LIVE повідомляв, що ВАКС переніс підготовче засідання у справі колишнього депутата Київради Дениса Комарницького та ще восьми обвинувачених на 30 жовтня. Причиною стала неявка двох обвинувачених та захисника одного з фігурантів. Справа стосується ймовірного заволодіння столичною землею за так званою "туалетною схемою".

Також Новини.LIVE писав, що за колишню заступницю керівника Офісу президента Ірину Мудру внесли 20 млн гривень застави. Раніше ВАКС обрав їй тримання під вартою з можливістю внесення цієї суми. Захист просив зменшити заставу до 12,5 млн гривень, однак суд відмовив.