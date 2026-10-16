Несмотря на заявления Пышного, в ВАКС поступило лишь 16 процентов залогов

Председатель НБУ Андрей Пышный. Фото: Forbes.ua/пресслужба НБУ

Украинские банки продолжают отклонять, возвращать и задерживать платежи для внесения залогов в Высший антикоррупционный суд, несмотря на заявления главы Национального банка Андрея Пышного о штатной работе системы. По данным стороны защиты, из 117,2 млн грн, которые пытались перечислить залогодатели, в суд поступило лишь 18,9 млн грн, а десятки платежей не были проведены.

Об этом сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на расследование издания "Судебно-юридическая газета".

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Здание ВАКС. Фото: lexinform.com.ua

Банки отклонили десятки платежей для ВАКС

По информации издания, 70 залогодателей предприняли 139 попыток внесения залогов на общую сумму 117,2 млн грн. Успешно зачислено лишь 18,9 млн грн, что составляет примерно 16% заявленной суммы.

Сторона защиты сообщила о 42 отказах в проведении платежей через банковские кассы или приложения. Еще 13 платежей на 13,7 млн грн банки вернули после принятия.

Кроме того, 26 человек не смогли внести ни одной гривны залога, а в 14 случаях банки отказали в установлении или продолжении деловых отношений с клиентами.

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В частности, 14 октября один из залогодателей перечислил 395 тыс. грн через "Райффайзен Банк", предоставив судебное постановление и документы о происхождении средств. Однако по состоянию на 16 октября деньги не поступили в ВАКС и не были возвращены плательщику.

В другом случае женщина получила кредит под залог собственного автомобиля и попыталась перевести 292,1 тыс. грн через "ПриватБанк". На следующий день банк вернул платеж, сославшись на некорректные реквизиты.

Также сообщается о 5 млн грн, которые с 16 сентября оставались на исполнении в "Укргазбанке".

Рекомендации банкам предоставлял НБУ

Глава Нацбанка Андрей Пышный ранее сообщил, что в течение августа и сентября банки успешно провели 527 платежей залогов в ВАКС на общую сумму 141 млн грн.

Журналисты установили, что 15 мая Госфинмониторинг направил НБУ письмо с рекомендациями по проверке происхождения средств, используемых для внесения залогов. Национальный банк переслал соответствующее обращение банкам 19 июня.

После трех постановлений ВАКС регулятор 6 октября направил банкам дополнительное разъяснение. В нем отмечалось, что надлежащим образом оформленные платежные инструкции должны исполняться при отсутствии законных оснований для отказа.

Однако, по данным расследования, проблемы с переводами продолжались и после этого разъяснения.

Отдельно источники сообщили, что адвокаты направили запросы во все 59 банков, имеющих лицензии. По состоянию на 16 октября ответы по существу предоставили лишь восемь учреждений.

Напомним, ранее портал Новини.LIVE сообщал, что ВАКС перенес подготовительное заседание по делу бывшего депутата Киевсовета Дениса Комарницкого и еще восьми обвиняемых на 30 октября. Причиной стала неявка двух обвиняемых и защитника одного из фигурантов. Дело касается предполагаемого завладения столичной землей по так называемой "туалетной схеме".

Также Новини.LIVE писал, что за бывшего заместителя руководителя Офиса президента Ирину Мудру внесли залог в размере 20 млн гривен. Ранее ВАКС избрал ей содержание под стражей с возможностью внесения этой суммы. Защита просила уменьшить залог до 12,5 млн гривен, однако суд отказал.