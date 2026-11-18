Фігурант у справі "Карфаген" Андрій Осіпов. Фото: slidstvo.info

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) у середу, 18 листопада обрав фігуранту справи "Карфаген" Андрію Осіпову запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави. Він відомий під прізвиськом "Кримінал" та підозрюється у створенні злочинної організації.

Про це повідомляє Суспільне, передає Новини.LIVE.

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ВАКС обрав запобіжний захід для Осіпова

Андрій Осіпов є фігурантом у новому епізоді "Карфаген" від НАБУ та САП. Особа підозрюється у створенні злочинної організації, а також підкупу, продажі наркотиків, катувань людей, виробництві фальшивих грошей та "відмиванні грошей".

Національне антикорупційне бюро України повідомляє, що Осіпов разом з Єгором Буркіним очолював "Хімпром" та відповідав за зв'язки з правоохоронцями. За даними слідства угрупування платило кошти посадовцям, щоб їх шахрайські колцентри працювали далі без перешкод.

На момент розгляду справи Андрій Осіпов уже перебував під вартою в межах іншого кримінального провадження. У ньому його підозрюють у вимаганні 1 млн доларів за обіцянку не допустити екстрадиції громадянина РФ.

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