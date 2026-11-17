Голова Комітету Верховної Ради з питань інтеграції України до Європейського Союзу Іванна Климпуш-Цинцадзе. Фото: Анна Сірик/Новини.LIVE

Гучні корупційні справи в Україні привертають увагу європейських партнерів. Підозри у справах про корупцію на високому рівні вони розглядають як свідчення роботи незалежних антикорупційних органів. Водночас наступним важливим етапом стане робота судів та забезпечення верховенства права під час розгляду цих справ.

Про це заявила голова Комітету Верховної Ради з питань інтеграції України до Європейського Союзу Іванна Климпуш-Цинцадзе у коментарі журналістці Новини.LIVE Анні Сірик у вівторок, 17 листопада.

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Як у ЄС оцінюють гучні корупційні справи в Україні

Журналістка Новини.LIVE Анна Сірик запитала Іванну Климпуш-Цинцадзе, як європейські партнери реагують на резонансні справи НАБУ і САП.

За словами депутатки, європейські партнери бачать у підозрах у справах про корупцію на високому рівні свідчення того, що незалежні антикорупційні органи працюють.

Водночас Климпуш-Цинцадзе наголосила, що тепер важливо, як діятиме незалежний антикорупційний суд і як інші суди забезпечуватимуть належну судову практику та верховенство права під час ухвалення рішень у цих справах.

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"Інше зараз завдання: як буде працювати незалежний антикорупційний суд, як інші суди будуть забезпечувати питання судової практики й забезпечення верховенства права у цих рішеннях", — сказала Климпуш-Цинцадзе.

Новини.LIVE інформували, що посол ЄС в Україні Катаріна Матернова також заявила, що гучні корупційні справи свідчать про роботу незалежних антикорупційних органів. За її словами, результативність реформи потрібно оцінювати за розслідуваннями, переданими до суду справами та судовими рішеннями. Водночас дипломатка наголосила, що використовувати корупційні скандали для представлення України як "найкорумпованішої країни світу" — неправильно.

Новини.LIVE писали, що нещодавно генерал-майор СБУ Сергій Дука після виходу із СІЗО під заставу 65 млн грн заявив про нібито витік документів щодо співробітників НАБУ під час операції "Карфаген". Він також стверджує, що отримував вказівку від вищого політичного керівництва не використовувати зібрані матеріали проти працівників антикорупційного органу. Дука заперечив звинувачення у справі та закликав створити тимчасову слідчу комісію для перевірки діяльності НАБУ і САП.