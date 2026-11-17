Председатель Комитета Верховной Рады по вопросам интеграции Украины в Европейский Союз Иванна Климпуш-Цинцадзе. Фото: Анна Сирык/Новини.LIVE

Громкие коррупционные дела в Украине привлекают внимание европейских партнеров. Подозрения в коррупции на высоком уровне они рассматривают как свидетельство эффективности работы независимых антикоррупционных органов. В то же время следующим важным этапом станет работа судов и обеспечение верховенства права при рассмотрении этих дел.

Об этом заявила председатель Комитета Верховной Рады по вопросам интеграции Украины в Европейский Союз Иванна Климпуш-Цинцадзе в комментарии журналистке Новини.LIVE Анне Сирык во вторник, 17 ноября.

Реклама

Как в ЕС оценивают громкие коррупционные дела в Украине

Журналистка Новиеи.LIVE Анна Сирык спросила Иванну Климпуш-Цинцадзе, как европейские партнеры реагируют на резонансные дела НАБУ и САП.

По словам депутата, европейские партнеры видят в подозрениях по делам о коррупции на высоком уровне свидетельство того, что независимые антикоррупционные органы работают.

В то же время Климпуш-Цинцадзе подчеркнула, что теперь важно, как будет действовать независимый антикоррупционный суд и как другие суды будут обеспечивать надлежащую судебную практику и верховенство права при принятии решений по этим делам.

Читайте также:

"Другая задача сейчас: как будет работать независимый антикоррупционный суд, как другие суды будут обеспечивать соблюдение судебной практики и верховенства права при вынесении этих решений", — сказала Климпуш-Цинцадзе.

Новини.LIVE сообщали, что посол ЕС в Украине Катарина Матернова также заявила, что громкие коррупционные дела свидетельствуют о работе независимых антикоррупционных органов. По её словам, результативность реформы нужно оценивать по расследованиям, переданным в суд делам и судебным решениям. В то же время дипломатка подчеркнула, что использовать коррупционные скандалы для представления Украины как "самой коррумпированной страны мира" — неправильно.

Новини.LIVE писали, что недавно генерал-майор СБУ Сергей Дука после выхода из СИЗО под залог в 65 млн грн заявил о якобы утечке документов, касающихся сотрудников НАБУ, во время операции "Карфаген". Он также утверждает, что получал указание от высшего политического руководства не использовать собранные материалы против сотрудников антикоррупционного органа. Дука опроверг обвинения по делу и призвал создать временную следственную комиссию для проверки деятельности НАБУ и САП.