Фигурант по делу "Карфаген" Андрей Осипов. Фото: slidstvo.info

Высший антикоррупционный суд (ВАКС) в среду, 18 ноября, назначил фигуранту дела "Карфаген" Андрею Осипову меру пресечения в виде содержания под стражей без права освобождения под залог. Он известен под прозвищем "Криминал" и подозревается в создании преступной организации.

Об этом сообщает Суспільне, передает Новини.LIVE.

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ВАКС избрал меру пресечения для Осипова

Андрей Осипов является фигурантом нового эпизода "Карфаген" от НАБУ и САП. Лицо подозревается в создании преступной организации, а также в подкупе, продаже наркотиков, пытках людей, изготовлении фальшивых денег и "отмывании денег".

Национальное антикоррупционное бюро Украины сообщает, что Осипов вместе с Егором Буркиным возглавлял "Химпром" и отвечал за связи с правоохранительными органами. По данным следствия, группировка выплачивала деньги должностным лицам, чтобы их мошеннические колл-центры продолжали работать беспрепятственно.

На момент рассмотрения дела Андрей Осипов уже находился под стражей в рамках другого уголовного производства. В нем его подозревают в вымогательстве 1 млн долларов за обещание не допустить экстрадиции гражданина РФ.

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Во время судебного заседания сторона защиты просила рассматривать дело в закрытом режиме, однако суд отказал в этом ходатайстве.

Мы писали, что генерал-майор СБУ Сергей Дука обвинил представителей НАБУ и САП в давлении на руководство Украины. Более того, он раскритиковал публикацию материалов дела в социальных сетях и назвал это "пиаром".

Новини.LIVE сообщали, что председатель Комитета Верховной Рады по вопросам интеграции Украины в Европейский Союз Иванна Климпуш-Цинцадзе заявила, что громкие уголовные дела страны привлекают внимание зарубежных партнеров. Она подчеркнула важность независимости антикоррупционного суда и соблюдения верховенства права при принятии решений.