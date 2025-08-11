Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівПсихологіяІндустріїДімСпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиFashionШтабАвтоВійнаАктуальноПромоЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняПсихологія 1ЛайфстайлБоксЗдоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Туризм
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня ВАКС не відсторонив очільника АМКУ Кириленка — що відомо

ВАКС не відсторонив очільника АМКУ Кириленка — що відомо

Ua ru
Дата публікації: 11 серпня 2025 23:04
Павла Кириленка не відсторонили від посади очільника АМКУ — деталі від САП
Павло Кириленко. Фото: dn.gov.ua

Вищий антикорупційний суд України відмовив у відстороненні Павла Кириленка з посади очільника Антимонопольного комітету. Колегія суддів не задовольнила клопотання прокурора спеціалізованої антикорупції прокуратури.

Про це повідомила пресслужба САП у Facebook у понеділок, 11 серпня.

Реклама
Читайте також:

Кириленка не відсторонили з посади очільника АМКУ

Кириленка обвинувачують в незаконному збагаченні на понад 72 мільйони гривень. Крім того, він вносив в декларацію неправдиві дані.

"Зауважимо, що зазначене рішення суду оскарженню не підлягає", — йдеться у повідомленні.

Водночас ВАКС поклав на Кириленка деякі обовʼязки: 

  • прибувати за кожною вимогою до прокурора та суду;
  • не виїжджати за межі України без дозволу суду;
  • повідомляти суд про зміну місця проживання;
  • утримуватися від спілкування особисто та через інших осіб зі свідками у справі щодо обставин, викладених в обвинувальному акті;
  • здати на зберігання до Державної міграційної служби України свій паспорт для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і вʼїзд в Україну, окрім паспорта громадянина України.

У САП додали, що строк дії обовʼязків до 11 жовтня.

null
Допис САП. Фото: скриншот

Нагадаємо, 8 серпня САП просила відсторонити Кириленка з посади через незаконне збагачення.

Раніше йому оголосили ще одну підозру. Йдеться про недекларування майна.

декларація САП гроші АМКУ ВАКС Павло Кириленко
Аркадій Пастула - Редактор
Автор:
Аркадій Пастула
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації