Павла Кириленка не відсторонили від посади очільника АМКУ — деталі від САП

ВАКС не відсторонив очільника АМКУ Кириленка — що відомо
Вищий антикорупційний суд України відмовив у відстороненні Павла Кириленка з посади очільника Антимонопольного комітету. Колегія суддів не задовольнила клопотання прокурора спеціалізованої антикорупції прокуратури.
Про це повідомила пресслужба САП у Facebook у понеділок, 11 серпня.
Кириленка не відсторонили з посади очільника АМКУ
Кириленка обвинувачують в незаконному збагаченні на понад 72 мільйони гривень. Крім того, він вносив в декларацію неправдиві дані.
"Зауважимо, що зазначене рішення суду оскарженню не підлягає", — йдеться у повідомленні.
Водночас ВАКС поклав на Кириленка деякі обовʼязки:
- прибувати за кожною вимогою до прокурора та суду;
- не виїжджати за межі України без дозволу суду;
- повідомляти суд про зміну місця проживання;
- утримуватися від спілкування особисто та через інших осіб зі свідками у справі щодо обставин, викладених в обвинувальному акті;
- здати на зберігання до Державної міграційної служби України свій паспорт для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і вʼїзд в Україну, окрім паспорта громадянина України.
У САП додали, що строк дії обовʼязків до 11 жовтня.
Нагадаємо, 8 серпня САП просила відсторонити Кириленка з посади через незаконне збагачення.
Раніше йому оголосили ще одну підозру. Йдеться про недекларування майна.
Читайте Новини.LIVE!