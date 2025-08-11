Павла Кириленка не відсторонили від посади очільника АМКУ — деталі від САП

Павло Кириленко. Фото: dn.gov.ua

Вищий антикорупційний суд України відмовив у відстороненні Павла Кириленка з посади очільника Антимонопольного комітету. Колегія суддів не задовольнила клопотання прокурора спеціалізованої антикорупції прокуратури.

Про це повідомила пресслужба САП у Facebook у понеділок, 11 серпня.

Кириленка не відсторонили з посади очільника АМКУ

Кириленка обвинувачують в незаконному збагаченні на понад 72 мільйони гривень. Крім того, він вносив в декларацію неправдиві дані.

"Зауважимо, що зазначене рішення суду оскарженню не підлягає", — йдеться у повідомленні.

Водночас ВАКС поклав на Кириленка деякі обовʼязки:

прибувати за кожною вимогою до прокурора та суду;

не виїжджати за межі України без дозволу суду;

повідомляти суд про зміну місця проживання;

утримуватися від спілкування особисто та через інших осіб зі свідками у справі щодо обставин, викладених в обвинувальному акті;

здати на зберігання до Державної міграційної служби України свій паспорт для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і вʼїзд в Україну, окрім паспорта громадянина України.

У САП додали, що строк дії обовʼязків до 11 жовтня.

Допис САП. Фото: скриншот

Нагадаємо, 8 серпня САП просила відсторонити Кириленка з посади через незаконне збагачення.

Раніше йому оголосили ще одну підозру. Йдеться про недекларування майна.