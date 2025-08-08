Павла Кириленка просять відсторонити від посади — заява САП

Голова АМКУ Павло Кириленко. Фото: facebook/pavlokyrylenko.amcu

Спеціалізована антикорупційна прокуратура просить відсторонити від посади голови Антимонопольного комітету Павла Кириленка. Його підозрюють у незаконному збагаченні на понад 72 мільйони гривень.

Відповідну заяву САП опублікувала 8 серпня.

Кириленка просять відсторонити від посади

"Прокурор САП звернувся до суду з клопотанням про відсторонення від посади Голови Антимонопольного комітету України, обвинуваченого в незаконному збагаченні на понад 72 млн грн та декларуванні недостовірних відомостей", — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що після направлення обвинувального акта до суду сторона захисту намагалась усунути суддю ВАКС від розгляду цієї справи. Це пояснили мотивами можливості впливу на неї обвинуваченим через реалізацію своїх повноважень на посаді голови АМКУ.

Так, захисником посадовця у заяві про відвід вказано, що він може прийняти рішення, "у тому числі негативні, щодо підприємства, на якому працевлаштований член родини судді". Обвинувачений цю заяву підтримав.

"З метою запобігання протиправній поведінці обвинуваченого, який під час розгляду заяви про відвід особисто підтвердив можливість використати свою посаду для впливу на учасників кримінального провадження через їхніх близьких осіб, а також перешкоджання кримінальному провадженню іншим чином, прокурор САП звернувся до суду з відповідним клопотанням", — наголосили в САП.

У відомстві також наголосили, що під час досудового розслідування прокурори не подавали відповідного клопотання, адже тоді Павло Кириленко "не намагався використовувати свою посаду для перешкоджання розслідуванню".

Що відомо про справу Павла Кириленка

Раніше під час досудового розслідування встановили, що у 2020-2023 роках Павло Кириленко, обіймаючи посаду керівника ОВА, набув 21 об'єкт нерухомого майна та один люксовий автомобіль шляхом реєстрації права власності на родичів своєї дружини. Загалом посадовець підозрюється у незаконному збагаченні на понад 72 мільйони гривень.

Серед набутого посадовцем майна:

сім квартир у містах Києві та Ужгороді загальною площею 688,5 кв. м;

будинок площею понад 220 кв. м та 2 земельні ділянки під Києвом;

два гаражних бокси;

шість машино-місць;

три нежитлових приміщення загальною площею понад 190 кв. м;

автомобіль "ВМW Х3".

Кириленку повідомили про підозру 14 серпня 2024 року у декларуванні недостовірної інформації та незаконному збагаченні.

Нагадаємо, у серпні минулого року Кириленка взяли під варту і суд призначив заставу у розмірі 30 млн грн.

Вже наступного дня після рішення ВАКС за Кириленка внесли заставу. Від роботи його не відсторонювали.