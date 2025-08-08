Павла Кириленко просят отстранить от должности — заявление САП

Председатель АМКУ Павел Кириленко. Фото: facebook/pavlokyrylenko.amcu

Специализированная антикоррупционная прокуратура просит отстранить от должности главу Антимонопольного комитета Павла Кириленко. Его подозревают в незаконном обогащении на более 72 миллионов гривен.

Соответствующее заявление САП опубликовала 8 августа.

Реклама

Читайте также:

Кириленко просят отстранить от должности

"Прокурор САП обратился в суд с ходатайством об отстранении от должности Главу Антимонопольного комитета Украины, обвиняемого в незаконном обогащении на более 72 млн грн и декларировании недостоверных сведений", — говорится в сообщении.

Отмечается, что после направления обвинительного акта в суд сторона защиты пыталась устранить судью ВАКС от рассмотрения этого дела. Это объяснили мотивами возможности влияния на нее обвиняемым через реализацию своих полномочий на посту главы АМКУ.

Так, защитником чиновника в заявлении об отводе указано, что он может принять решение, "в том числе негативные, в отношении предприятия, на котором трудоустроен член семьи судьи". Обвиняемый это заявление поддержал.

"С целью предотвращения противоправного поведения обвиняемого, который при рассмотрении заявления об отводе лично подтвердил возможность использовать свою должность для влияния на участников уголовного производства через их близких лиц, а также препятствование уголовному производству иным образом, прокурор САП обратился в суд с соответствующим ходатайством", — отметили в САП.

В ведомстве также отметили, что во время досудебного расследования прокуроры не подавали соответствующего ходатайства, ведь тогда Павел Кириленко "не пытался использовать свою должность для препятствования расследованию".

Что известно о деле Павла Кириленко

Ранее в ходе досудебного расследования установили, что в 2020-2023 годах Павел Кириленко, занимая должность руководителя ОВА, приобрел 21 объект недвижимого имущества и один люксовый автомобиль путем регистрации права собственности на родственников своей жены. В общем чиновник подозревается в незаконном обогащении более чем на 72 миллиона гривен.

Среди приобретенного должностным лицом имущества:

семь квартир в городах Киеве и Ужгороде общей площадью 688,5 кв. м;

дом площадью более 220 кв. м и 2 земельных участка под Киевом;

два гаражных бокса;

шесть машино-мест;

три нежилых помещения общей площадью более 190 кв. м;

автомобиль "ВМԜ Х3".

Кириленко сообщили о подозрении 14 августа 2024 года в декларировании недостоверной информации и незаконном обогащении.

Напомним, в августе прошлого года Кириленко взяли под стражу и суд назначил залог в размере 30 млн грн.

Уже на следующий день после решения ВАКС за Кириленко внесли залог. От работы его не отстраняли.