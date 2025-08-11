Павла Кириленко не отстранили от должности главы АМКУ — подробности от САП

ВАКС не отстранил главу АМКУ Кириленко — что известно
Высший антикоррупционный суд Украины отказал в отстранении Павла Кириленко с должности главы Антимонопольного комитета. Коллегия судей не удовлетворила ходатайство прокурора специализированной антикоррупционной прокуратуры.
Об этом сообщила пресс-служба САП в Facebook в понедельник, 11 августа.
Кириленко не отстранили от должности главы АМКУ
Кириленко обвиняют в незаконном обогащении на более 72 миллионов гривен. Кроме того, он вносил в декларацию ложные данные.
"Заметим, что указанное решение суда обжалованию не подлежит", — говорится в сообщении.
В то же время ВАКС возложил на Кириленко некоторые обязанности:
- прибывать по каждому требованию к прокурору и суду;
- не выезжать за пределы Украины без разрешения суда;
- сообщать суду об изменении места жительства;
- воздерживаться от общения лично и через других лиц со свидетелями по делу относительно обстоятельств, изложенных в обвинительном акте;
- сдать на хранение в Государственную миграционную службу Украины свой паспорт для выезда за границу, другие документы, дающие право на выезд из Украины и въезд в Украину, кроме паспорта гражданина Украины.
В САП добавили, что срок действия обязанностей до 11 октября.
Напомним, 8 августа САП просила отстранить Кириленко от должности из-за незаконного обогащения.
Ранее ему объявили еще одно подозрение. Речь идет о недекларировании имущества.
