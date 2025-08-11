Видео
Главная Новости дня ВАКС не отстранил главу АМКУ Кириленко — что известно

ВАКС не отстранил главу АМКУ Кириленко — что известно

Ua ru
Дата публикации 11 августа 2025 23:04
Павла Кириленко не отстранили от должности главы АМКУ — подробности от САП
Павел Кириленко. Фото: dn.gov.ua

Высший антикоррупционный суд Украины отказал в отстранении Павла Кириленко с должности главы Антимонопольного комитета. Коллегия судей не удовлетворила ходатайство прокурора специализированной антикоррупционной прокуратуры.

Об этом сообщила пресс-служба САП в Facebook в понедельник, 11 августа.

Читайте также:

Кириленко не отстранили от должности главы АМКУ

Кириленко обвиняют в незаконном обогащении на более 72 миллионов гривен. Кроме того, он вносил в декларацию ложные данные.

"Заметим, что указанное решение суда обжалованию не подлежит", — говорится в сообщении.

В то же время ВАКС возложил на Кириленко некоторые обязанности:

  • прибывать по каждому требованию к прокурору и суду;
  • не выезжать за пределы Украины без разрешения суда;
  • сообщать суду об изменении места жительства;
  • воздерживаться от общения лично и через других лиц со свидетелями по делу относительно обстоятельств, изложенных в обвинительном акте;
  • сдать на хранение в Государственную миграционную службу Украины свой паспорт для выезда за границу, другие документы, дающие право на выезд из Украины и въезд в Украину, кроме паспорта гражданина Украины.

В САП добавили, что срок действия обязанностей до 11 октября.

null
Пост САП. Фото: скриншот

Напомним, 8 августа САП просила отстранить Кириленко от должности из-за незаконного обогащения.

Ранее ему объявили еще одно подозрение. Речь идет о недекларировании имущества.

декларация САП деньги АМКУ ВАКС Павел Кириленко
Аркадий Пастула - Редактор
Автор:
Аркадий Пастула
