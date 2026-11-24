Судове засідання. Фото ілюстративне: Forpost.media

Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід бізнес-партнеру колишньої власниці компаній, які постачали продукти для Міністерства оборони. Його підозрюють у причетності до схеми заволодіння коштами людини, обізнаної з порушеннями під час постачання продуктів для ЗСУ.

Про це повідомили у ВАКС, інформує Новини.LIVE.

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Який запобіжний захід обрали підозрюваному

Слідчий суддя ВАКС застосував до підозрюваного тримання під вартою з альтернативою внесення застави у розмірі 75 млн грн. На виконання рішення суду чоловіка взяли під варту безпосередньо в залі засідань.

У чому підозрюють фігурантів справи

За даними досудового розслідування, наприкінці 2025 року правоохоронець вступив у змову з колишньою власницею компаній-постачальниць продуктів для Міноборони. Для цього вони залучили її довірених осіб.

За домовленістю, правоохоронець мав забезпечити кримінальне переслідування людини, яка володіла інформацією про злочинні схеми постачання продуктів для ЗСУ. Метою було заволодіти 2 млн євро, які перебували в її розпорядженні.

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Слідство задокументувало отримання правоохоронцем понад 100 тис. євро. Ще 1 млн євро він мав одержати після того, як правоохоронці розшукають і вилучать для колишньої власниці компаній 2 млн євро.

Раніше стало відомо, що НАБУ та САП викрили організовану групу, яка планувала заплатити 1,1 млн євро правоохоронцям за фіктивне кримінальне переслідування колишнього працівника компаній-постачальниць продуктів для Міноборони. За версією слідства, метою було заволодіти 2 млн євро, які перебували в його розпорядженні. Чотирьом особам повідомили про підозру.

Також Новини.LIVE повідомляли, що НАБУ і САП оголосили підозру колишньому віцепрем’єр-міністру Олексію Чернишову та двом керівникам підрозділів Міністерства національної єдності. За версією слідства, п’ятьох людей фіктивно працевлаштували у відомстві, хоча фактично вони працювали особистими водіями та охоронцями ексміністра, а зарплату отримували з державного бюджету.