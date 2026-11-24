Судебное заседание. Фото иллюстративное: Forpost.media

Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения в отношении бизнес-партнера бывшей владелицы компаний, поставлявших продукты для Министерства обороны. Его подозревают в причастности к схеме незаконного присвоения средств лица, осведомленного о нарушениях при поставках продуктов для ВСУ.

Об этом сообщили в ВАКС, передает Новини.LIVE.

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Какую меру пресечения избрали подозреваемому

Следственный судья ВАКС применил к подозреваемому содержание под стражей с альтернативой внесения залога в размере 75 млн грн. Во исполнение решения суда мужчину взяли под стражу непосредственно в зале заседаний.

В чём подозревают фигурантов дела

По данным досудебного расследования, в конце 2025 года сотрудник правоохранительных органов вступил в сговор с бывшей владелицей компаний-поставщиков продуктов для Минобороны. Для этого они привлекли ее доверенных лиц.

По договоренности, сотрудник правоохранительных органов должен был обеспечить уголовное преследование человека, обладавшего информацией о преступных схемах поставок продуктов для ВСУ. Целью было завладеть 2 млн евро, которые находились в ее распоряжении.

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Следствие зафиксировало получение правоохранителем более 100 тыс. евро. Еще 1 млн евро он должен был получить после того, как правоохранители разыщут и изымут для бывшей владелицы компаний 2 млн евро.

Ранее стало известно, что НАБУ и САП раскрыли организованную группу, которая планировала заплатить 1,1 млн евро правоохранителям за фиктивное уголовное преследование бывшего сотрудника компаний-поставщиков продуктов для Минобороны. По версии следствия, целью было завладеть 2 млн евро, которые находились в его распоряжении. Четырем лицам было предъявлено подозрение.

Также Новини.LIVE сообщали, что НАБУ и САП объявили подозрение бывшему вице-премьер-министру Алексею Чернышову и двум руководителям подразделений Министерства национального единства. По версии следствия, пятеро человек были фиктивно трудоустроены в ведомстве, хотя фактически они работали личными водителями и охранниками экс-министра, а зарплату получали из государственного бюджета.