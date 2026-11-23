Сотрудники НАБУ. Иллюстративное фото: ukrinform.ua

НАБУ и САП сообщили о предъявлении подозрения бывшему вице-премьер-министру Украины и двум руководителям подразделений Министерства национального единства. По данным следствия, они причастны к схеме фиктивного трудоустройства пяти человек, которым начисляли зарплату за счет министерства. На самом деле эти люди работали личными водителями и охранниками экс-министра.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на сообщение НАБУ в понедельник, 23 ноября.

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Как работала схема с фиктивным трудоустройством

Отметим, что в сообщении НАБУ и САП имя бывшего вице-премьер-министра не указывается. В то же время из контекста обнародованной информации понятно, что речь идет об Алексее Чернышове, возглавлявшем Министерство национального единства.

По версии следствия, бывший вице-премьер-министр организовал схему, по которой пяти лицам начислялась заработная плата за счет Министерства национального единства. При этом эти люди фактически не выполняли должностных обязанностей в ведомстве, а работали личными водителями и охранниками экс-министра.

К реализации схемы он привлек двух руководителей структурных подразделений министерства. По данным правоохранительных органов, они знали о фиктивном трудоустройстве, однако регулярно подписывали документы с ложными сведениями о якобы выполненной работниками работе.

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На основании этих документов пяти лицам начисляли заработную плату из бюджета министерства.

В чем подозревают экс-вице-премьера и руководителей подразделений

Действия бывшего вице-премьер-министра квалифицировали по ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 191 Уголовного кодекса Украины — организация растраты имущества путем злоупотребления служебным положением, а также по ч. 3 ст. 27, ч. 1 ст. 366 УК Украины — организация служебного подлога.

Двум руководителям подразделений министерства сообщили о подозрении по ч. 4 ст. 191 и ч. 1 ст. 366 УК Украины — растрата имущества путем злоупотребления служебным положением и служебный подлог.

В то же время в соответствии со статьёй 62 Конституции Украины лицо считается невиновным в совершении преступления до тех пор, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда.

Скриншот сообщения НАБУ/Facebook

Новини.LIVE сообщал, что в начале 2026 года экс-вице-премьер Алексей Чернышов рассказал, что познакомился с Тимуром Миндичем в Израиле несколько лет назад, а сейчас считает его другом, но не поддерживает с ним связь из-за процессуальных ограничений. Он также подтвердил, что присутствовал на праздновании дня рождения Владимира Зеленского 4 февраля 2021 года в квартире Миндича. Отношения Зеленского и Миндича Чернышов охарактеризовал как корпоративное партнерство, связанное с деятельностью "Квартала 95".

Также мы писали, что в конце декабря 2025 года НАБУ и САП завершили расследование в отношении бывшего вице-премьераАлексея Чернышова и еще пяти лиц, которых подозревают в злоупотреблении служебным положением и получении неправомерной выгоды. По версии следствия, в рамках схемы с земельным участком в Киеве его стоимость занизили почти в пять раз, из-за чего государство могло потерять более 1 млрд грн. Чернышов, по данным НАБУ, получил квартиры со скидкой на общую сумму более 14,5 млн грн.