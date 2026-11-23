Працівники НАБУ. Ілюстративне фото: ukrinform.ua

НАБУ і САП повідомили про підозру колишньому віцепрем’єр-міністру України та двом керівникам підрозділів Міністерства національної єдності. За даними слідства, вони причетні до схеми фіктивного працевлаштування п’ятьох осіб, яким нараховували зарплату коштом міністерства. Насправді ці люди працювали особистими водіями та охоронцями ексміністра.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на повідомлення НАБУ у понеділок, 23 листопада.

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Як працювала схема з фіктивним працевлаштуванням

Зауважимо, що у повідомленні НАБУ та САП ім’я колишнього віцепрем’єр-міністра не зазначається. Водночас із контексту оприлюдненої інформації зрозуміло, що йдеться про Олексія Чернишова, який очолював Міністерство національної єдності.

За версією слідства, колишній віцепрем’єр-міністр організував схему, за якою п’ятьом особам нараховували заробітну плату коштом Міністерства національної єдності. Водночас ці люди фактично не виконували посадових обов’язків у відомстві, а працювали особистими водіями та охоронцями ексміністра.

До реалізації схеми він залучив двох керівників структурних підрозділів міністерства. За даними правоохоронців, вони знали про фіктивне працевлаштування, проте регулярно підписували документи з неправдивими відомостями про нібито виконану працівниками роботу.

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На підставі цих документів п’ятьом особам нараховували заробітну плату з бюджету міністерства.

У чому підозрюють ексвіцепрем’єра та керівників підрозділів

Дії колишнього віцепрем’єр-міністра кваліфікували за ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 191 Кримінального кодексу України — організація розтрати майна шляхом зловживання службовим становищем, а також за ч. 3 ст. 27, ч. 1 ст. 366 ККУ — організація службового підроблення.

Двом керівникам підрозділів міністерства повідомили про підозру за ч. 4 ст. 191 та ч. 1 ст. 366 ККУ — розтрату майна шляхом зловживання службовим становищем і службове підроблення.

Водночас відповідно до статті 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину, доки її вину не буде доведено в законному порядку та встановлено обвинувальним вироком суду.

Скриншот повідомлення НАБУ/Facebook

Новини.LIVE інформували, що на початку 2026 року ексвіцепрем’єр Олексій Чернишов розповів, що познайомився з Тимуром Міндічем в Ізраїлі кілька років тому, а зараз вважає його другом, але не підтримує з ним зв’язок через процесуальні обмеження. Він також підтвердив, що був на святкуванні дня народження Володимира Зеленського 4 лютого 2021 року у квартирі Міндіча. Відносини Зеленського та Міндіча Чернишов охарактеризував як корпоративне партнерство, пов’язане з діяльністю "Кварталу 95".

Також ми писали, що наприкінці грудня 2025 року НАБУ і САП завершили розслідування щодо колишнього віцепрем’єра Олексія Чернишова та ще п’ятьох осіб, яких підозрюють у зловживанні службовим становищем та одержанні неправомірної вигоди. За версією слідства, у межах схеми із земельною ділянкою в Києві її вартість занизили майже вп’ятеро, через що держава могла втратити понад 1 млрд грн. Чернишов, за даними НАБУ, отримав квартири зі знижкою на загальну суму понад 14,5 млн грн.