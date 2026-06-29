Вадим Яценко очолив хор Верьовки: що про нього відомо

Вадим Яценко та Тетяна Бережна. Фото: facebook.com/berezhna.tetyana

Вадим Яценко став новим генеральним директором — художнім керівником Національного заслуженого академічного українського народного хору України імені Григорія Верьовки. Йдеться про один із найвідоміших мистецьких колективів та символу української культури в світі.

Про це повідомила віцепрем’єр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції - міністерка культури Тетяна Бережна, передає Новини.LIVE.

Новий гендиректор хору Верьовки

Хор Верьовки представляє Україну на міжнародній арені, знайомить світову аудиторію з українською культурою та сприяє популяризації національної спадщини й ідентичності.

Вадим Яценко, Тетяна Бережна та учасники хору Верьовки. Фото: facebook.com/berezhna.tetyana

"Вадим Яценко належить до покоління українських митців, які поєднують повагу до традиції із сучасним баченням розвитку культури. Вадим — доктор мистецтва, заслужений артист України, головний хормейстер Львівської національної опери", — розповіла Бережна.

Крім того, Яценко очолює хор "Гомін", який є одним із найяскравіших хорових проєктів останніх років. Він довів, що українська хорова культура може бути сучасною, емоційною, близькою для широкої аудиторії та збирати повні зали.

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Бережна вірить, що під керівництвом Яценка хор отримає новий імпульс для творчих проєктів та міжнародних партнерств, а також посилить голос культури України у світі.

Вона висловила вдячність колишньому очільнику хору Верьовки Ігорю Куриліву за його вагомий внесок у розвиток колективу та української культурної спадщини.

Допис Бережної. Фото: скриншот

Що відомо про хор імені Верьовки

Національний заслужений академічний український народний хор імені Григорія Верьовки є найбільшим професійним хоровим колективом України, створеним у 1943 році.

До його складу входять не лише вокалісти, а й оркестрові музиканти та артисти балету.

Заснований подружжям видатного диригента Григорія Верьовки та хормейстерки Елеонори Скрипчинської. Колектив представляв українську культуру у багатьох країнах світу, гастролюючи від Європи до Мексики та США.

Колектив налічує понад 150 учасників, з яких близько 133 — безпосередньо артисти. Репертуар включає понад 1000 композицій.

Як писали Новини.LIVE, 11 червня український лідер Володимир Зеленський оголосив про перші підсумки "Тисячовесни". За його словами, надійшло понад 2600 заявок на конкурс.

Раніше Міністерство культури України ухвалило рішення змінити назву Національної музичної академії України імені П. І. Чайковського. Наразі заклад має назву Національна музична академія України.