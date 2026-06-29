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Главная Новости дня Вадима Яценко назначили новым гендиректором хора имени Веревки

Вадима Яценко назначили новым гендиректором хора имени Веревки

Ua ru
Дата публикации 29 июня 2026 20:11
Вадим Яценко возглавил хор Веревки: что о нем известно
Вадим Яценко и Татьяна Бережная. Фото: facebook.com/berezhna.tetyana

Вадим Яценко стал новым генеральным директором — художественным руководителем Национального заслуженного академического украинского народного хора Украины имени Григория Верёвки. Речь идет об одном из самых известных художественных коллективов и символе украинской культуры в мире.

Об этом сообщила вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции — министр культуры Татьяна Бережная, передает Новини.LIVE.

Новый генеральный директор хора Верёвки

Хор Веревки представляет Украину на международной арене, знакомит мировую аудиторию с украинской культурой и способствует популяризации национального наследия и идентичности.

Хор імені Григорія Верьовки
Вадим Яценко, Татьяна Бережная и участники хора Веревки. Фото: facebook.com/berezhna.tetyana

"Вадим Яценко принадлежит к поколению украинских деятелей искусства, которые сочетают уважение к традициям с современным видением развития культуры. Вадим — доктор искусств, заслуженный артист Украины, главный хормейстер Львовской национальной оперы", — рассказала Бережная.

Кроме того, Яценко возглавляет хор "Гомин", который является одним из самых ярких хоровых проектов последних лет. Он доказал, что украинская хоровая культура может быть современной, эмоциональной, близкой широкой аудитории и собирать полные залы.

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Бережная верит, что под руководством Яценко хор получит новый импульс для творческих проектов и международного сотрудничества, а также усилит голос украинской культуры в мире.

Она выразила благодарность бывшему руководителю хора Верёвки Игорю Куриливу за его весомый вклад в развитие коллектива и украинского культурного наследия.

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Пост Бережной. Фото: скриншот

Что известно о хоре имени Верёвки

Национальный заслуженный академический украинский народный хор имени Григория Веревки — крупнейший профессиональный хор Украины, созданный в 1943 году.

В его состав входят не только вокалисты, но и оркестровые музыканты и артисты балета.

Основан супругами — выдающимся дирижером Григорием Веревкой и хормейстершей Элеонорой Скрипчинской. Коллектив представлял украинскую культуру во многих странах мира, гастролируя от Европы до Мексики и США.

Коллектив насчитывает более 150 участников, из которых около 133 — непосредственно артисты. Репертуар включает более 1000 композиций.

Как писали Новини.LIVE, 11 июня украинский лидер Владимир Зеленский объявил о первых итогах "Тисячовесни". По его словам, на конкурс поступило более 2600 заявок.

Ранее Министерство культуры Украины приняло решение изменить название Национальной музыкальной академии Украины имени П. И. Чайковского. В настоящее время учреждение носит название Национальная музыкальная академия Украины.

музыка Украина культура
Аркадий Пастула - Редактор ленты новостей
Автор:
Аркадий Пастула
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