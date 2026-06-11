Более 2600 заявок: Зеленский объявил первые итоги "Тисячовесни"

Владимир Зеленский. Фото: кадр из видео

Президент Украины Владимир Зеленский в четверг, 11 июня, представил первые итоги "Тисячовесни". По его словам, обратная связь, полученная за это время, в некоторой степени носит исторический характер. Всего на конкурс поступило более 2600 заявок.

Об этом Владимир Зеленский сообщил в Facebook, передает Новини.LIVE.

Первые итоги "Тисячовесни"

"Сотни проектов в сфере кино, документалистики, музыки, визуального и перформативного искусства и более 150 экспертов — известных и авторитетных в индустрии людей, которые будут их оценивать. Я благодарю каждого и каждую из вас — участников, экспертов, государственную команду, которая воплощает программу в жизнь", — отметил Зеленский.

По его словам, благодаря этой инициативе сегодня открываются все возможности для создания того, что особенно необходимо украинскому обществу сейчас — большего количества собственного контента. Это должен быть продукт, способный конкурировать за внимание и сердца миллионов украинцев разного возраста — детей, молодежи и старшего поколения. Он должен вытеснять враждебные нарративы, противостоять отчаянию и боли, а вместо этого наполнять людей энергией и объединять вокруг общего украинского будущего.

"Это крайне важно, особенно во время войны, когда культура также является оружием для защиты украинского сознания, нашей идентичности и будущего. Я верю: сегодня мы начинаем нечто действительно знаковое и великое. И верю: все получится", — добавил Зеленский.

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Как писали Новини.LIVE, 6 июня глава государства объявил о запуске программы поддержки украинской культуры "Тисячовесни". В целом она охватывает семь направлений.

А Национальная комиссия Украины по делам ЮНЕСКО резко осудила очередную массированную ракетно-дроновую атаку России на Киев в ночь на 24 мая. Удар был нанесен по историческому и культурному сердцу украинской столицы.