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Головна Новини дня Понад 2600 заявок: Зеленський оголосив перші підсумки "Тисячовесни"

Понад 2600 заявок: Зеленський оголосив перші підсумки "Тисячовесни"

Ua ru
Дата публікації: 11 червня 2026 16:07
Понад 2600 заявок: Зеленський оголосив перші підсумки "Тисячовесни"
Володимир Зеленський. Фото: кадр з відео

Президент України Володимир Зеленський у четвер, 11 червня, презентував перші підсумки "Тисячовесни". За його словами, зворотний звʼязок, який отримали за цей час, певною мірою є історичний. Загалом надійшло понад 2600 заявок на конкурс.

Про це Володимир Зеленський повідомив у Facebook, передає Новини.LIVE.

Перші підсумки "Тисячовесни"

"Сотні проєктів кіно, документалістики, музики, візуального й перформативного мистецтва та понад 150 експертів — відомих і авторитетних в індустрії людей, які будуть це оцінювати. Я дякую кожному й кожній із вас – учасникам, експертам, державній команді, яка втілює програму в життя", — зазначив Зеленський.

За його словами, завдяки цій ініціативі сьогодні відкриваються всі можливості для створення того, що особливо необхідно українському суспільству зараз — більшої кількості власного контенту. Це має бути продукт, здатний конкурувати за увагу та серця мільйонів українців різного віку — дітей, молоді й старшого покоління. Він повинен витісняти ворожі наративи, протистояти відчаю й болю, натомість наповнювати людей енергією та згуртовувати навколо спільного українського майбутнього.

"Це вкрай важливо, особливо в часи війни, коли культура також є зброєю, для захисту української свідомості, нашої ідентичності та майбутнього. Я вірю: сьогодні ми починаємо дещо дійсно знакове та велике. І вірю: все вдасться", — додав Зеленський.

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Як писали Новини.LIVE, 6 червня глава держави оголосив про запуск програми підтримки української культури "Тисячовесна". Загалом вона охоплює сім напрямків.

А Національна комісія України у справах ЮНЕСКО різко засудила чергову масовану ракетно-дронову атаку Росії на Київ у ніч проти 24 травня. Удар був спрямований по історичному й культурному серцю української столиці.

Володимир Зеленський Україна культура
Аркадій Пастула - Редактор стічки новин
Автор:
Аркадій Пастула
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