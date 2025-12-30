Переименование Национальной музыкальной академии Украины - что известно

Национальная музыкальная академия Украины. Фото: КГГА

Министерство культуры Украины приняло решение о переименовании Национальной музыкальной академии Украины имени П. И. Чайковского. Заведение будет носить название Национальная музыкальная академия Украины.

Об этом говорится в заявлении Минкульта во вторник, 30 декабря.

Переименование Национальной музыкальной академии Украины

Как отметила вице-премьер-министр по вопросам гуманитарной политики — министр культуры Татьяна Бережная, это решение является очередным шагом в процессе деколонизации украинской культуры.

"Решение принято в соответствии с Законом Украины "Об осуждении и запрете пропаганды российской имперской политики в Украине и деколонизации топонимии", а также законов "О высшем образовании" и "О культуре"", — подчеркнула она.

Переименование базируется на заключении Экспертной комиссии Украинского института национальной памяти. Комиссия пришла к выводу, что использование имени Петра Чайковского в названии академии является символикой российской имперской политики и не соответствует действующему законодательству. Министерство культуры реализовало свои полномочия и официально утвердило новое название.

Согласно приказу министра, ректор академии должен в установленный срок подать Устав в новой редакции и обеспечить выполнение всех процедур, связанных с изменением названия. Также планируется внесение изменений в учредительные документы и контракт руководителя учреждения.

При этом переименование не влияет на статус академии, ее образовательный процесс или художественную деятельность. Решение направлено на выполнение требований закона и является частью государственной политики по очистке публичного пространства от символики российской империи.

