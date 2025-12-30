Перейменування Національної музичної академії України - що відомо

Національна музична академія України. Фото: КМДА

Міністерство культури України ухвалило рішення про перейменування Національної музичної академії України імені П. І. Чайковського. Заклад носитиме назву Національна музична академія України.

Про це йдеться у заяві Мінкульту у вівторок, 30 грудня.

Перейменування Національної музичної академії України

Як зазначила віцепрем’єр-міністерка з питань гуманітарної політики — міністерка культури Тетяна Бережна, це рішення є черговим кроком у процесі деколонізації української культури.

"Рішення ухвалене відповідно до Закону України "Про засудження та заборону пропаганди російської імперської політики в Україні і деколонізацію топонімії", а також законів "Про вищу освіту" та "Про культуру"", — наголосила вона.

Перейменування базується на висновку Експертної комісії Українського інституту національної пам’яті. Комісія дійшла висновку, що використання імені Петра Чайковського в назві академії є символікою російської імперської політики і не відповідає чинному законодавству. Міністерство культури реалізувало свої повноваження та офіційно затвердило нову назву.

Відповідно до наказу міністра, ректор академії має у встановлений строк подати Статут у новій редакції та забезпечити виконання всіх процедур, пов’язаних із зміною назви. Також планується внесення змін до установчих документів і контракту керівника закладу.

При цьому перейменування не впливає на статус академії, її освітній процес чи мистецьку діяльність. Рішення спрямоване на виконання вимог закону та є частиною державної політики з очищення публічного простору від символіки російської імперії.

