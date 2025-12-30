Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиМодаПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Мінкульт перейменував Національну музичну академію — що змінилось

Мінкульт перейменував Національну музичну академію — що змінилось

Ua ru
Дата публікації: 30 грудня 2025 17:10
Перейменування Національної музичної академії України - що відомо
Національна музична академія України. Фото: КМДА

Міністерство культури України ухвалило рішення про перейменування Національної музичної академії України імені П. І. Чайковського. Заклад носитиме назву Національна музична академія України.

Про це йдеться у заяві Мінкульту у вівторок, 30 грудня.

Реклама
Читайте також:

Перейменування Національної музичної академії України

Як зазначила віцепрем’єр-міністерка з питань гуманітарної політики — міністерка культури Тетяна Бережна, це рішення є черговим кроком у процесі деколонізації української культури.

"Рішення ухвалене відповідно до Закону України "Про засудження та заборону пропаганди російської імперської політики в Україні і деколонізацію топонімії", а також законів "Про вищу освіту" та "Про культуру"", — наголосила вона.

Перейменування базується на висновку Експертної комісії Українського інституту національної пам’яті. Комісія дійшла висновку, що використання імені Петра Чайковського в назві академії є символікою російської імперської політики і не відповідає чинному законодавству. Міністерство культури реалізувало свої повноваження та офіційно затвердило нову назву.

Відповідно до наказу міністра, ректор академії має у встановлений строк подати Статут у новій редакції та забезпечити виконання всіх процедур, пов’язаних із зміною назви. Також планується внесення змін до установчих документів і контракту керівника закладу.

При цьому перейменування не впливає на статус академії, її освітній процес чи мистецьку діяльність. Рішення спрямоване на виконання вимог закону та є частиною державної політики з очищення публічного простору від символіки російської імперії.

Нагадаємо, що стало відомо, що в Одесі з'явилася вулиця Вербицького.

А до цього в Одесі нову назву отримала вулиця Посмітного.

освіта Мінкульт Україна культура перейменування
Анастасія Писаненко - редактор
Автор:
Анастасія Писаненко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації