В Запорізькій ОВА пояснили сповільнення евакуації місцевих

Евакуація місцевих жителів. Фото: УНІАН

У прифронтових селах і містах Запорізької області нині залишилось лише 5–10% мешканців від довоєнного населення. Евакуація йде дуже повільно.

Про це в ефірі програми День.LIVE повідомив речник Запорізької обласної військової адміністрації Олександр Коваленко.

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За його словами, саме через критично низьку кількість людей, які залишаються на цих територіях, з початку 2025 року вдалося евакуювати лише 59 осіб із найнебезпечніших населених пунктів.

"Зараз у прифронтових селах і містечках Запорізької області залишилось 5–10% населення від довоєнного рівня", — сказав він.

Попри постійні ризики та загрози, більшість мешканців відмовляються залишати свої домівки.

Коваленко також зазначив, що навіть у великих містах ситуація схожа. Так, з усього Запоріжжя протягом року евакуаційними потягами до Львова чи Хмельницького скористались лише близько 200 людей.

Нагадаємо, що раніше Укрзалізниця заявила, що компанія продовжує реалізовувати евакуацію людей з найбільш вразливих регіонів, що опинились під загрозою атак з боку Росії.

Крім того, в Сумській області ухвалили рішення про проведення обов’язкової евакуації жителів восьми населених пунктів Юнаківської та Миропільської громад Сумського району.