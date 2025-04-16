В Запорізькій ОВА пояснили сповільнення евакуації місцевих
У прифронтових селах і містах Запорізької області нині залишилось лише 5–10% мешканців від довоєнного населення. Евакуація йде дуже повільно.
Про це в ефірі програми День.LIVE повідомив речник Запорізької обласної військової адміністрації Олександр Коваленко.
Що відомо про евакуацію із прифронтових міст
За його словами, саме через критично низьку кількість людей, які залишаються на цих територіях, з початку 2025 року вдалося евакуювати лише 59 осіб із найнебезпечніших населених пунктів.
"Зараз у прифронтових селах і містечках Запорізької області залишилось 5–10% населення від довоєнного рівня", — сказав він.
Попри постійні ризики та загрози, більшість мешканців відмовляються залишати свої домівки.
Коваленко також зазначив, що навіть у великих містах ситуація схожа. Так, з усього Запоріжжя протягом року евакуаційними потягами до Львова чи Хмельницького скористались лише близько 200 людей.
Нагадаємо, що раніше Укрзалізниця заявила, що компанія продовжує реалізовувати евакуацію людей з найбільш вразливих регіонів, що опинились під загрозою атак з боку Росії.
Крім того, в Сумській області ухвалили рішення про проведення обов’язкової евакуації жителів восьми населених пунктів Юнаківської та Миропільської громад Сумського району.
Читайте Новини.LIVE!