В Запорожской ОГА объяснили замедление эвакуации местных жителей

Эвакуация местных жителей. Фото: УНИАН

В прифронтовых селах и городах Запорожской области сейчас осталось лишь 5-10% жителей от довоенного населения. Эвакуация идет очень медленно.

Об этом в эфире программы День.LIVE сообщил представитель Запорожской областной военной администрации Александр Коваленко.

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По его словам, именно из-за критически низкого количества людей, которые остаются на этих территориях, с начала 2025 года удалось эвакуировать только 59 человек из самых опасных населенных пунктов.

"Сейчас в прифронтовых селах и городках Запорожской области осталось 5-10% населения от довоенного уровня", — сказал он.

Несмотря на постоянные риски и угрозы, большинство жителей отказываются покидать свои дома.

Коваленко также отметил, что даже в крупных городах ситуация похожа. Так, со всего Запорожья в течение года эвакуационными поездами во Львов или Хмельницкий воспользовались лишь около 200 человек.

Напомним, что ранее Укрзализныця заявила, что компания продолжает реализовывать эвакуацию людей из наиболее уязвимых регионов, оказавшихся под угрозой атак со стороны России.

Кроме того, в Сумской области приняли решение о проведении обязательной эвакуации жителей восьми населенных пунктов Юнаковской и Миропольской общин Сумского района.