На Сумщині оголосили обов’язкову евакуацію з восьми населених пунктів

Літня жінка евакуюється. Фото: УНІАН

Рада оборони Сумської області ухвалила рішення про проведення обов’язкової евакуації жителів восьми населених пунктів Юнаківської та Миропільської громад Сумського району. Такі заходи спричинені загостренням ситуації на прикордонні та постійними ворожими обстрілами з боку російських військ.

Про це голова Сумської ОВА Володимир Артюх повідомив під час відеозвернення.

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Начальник Сумської ОВА Володимир Артюх повідомив, що наразі ситуація на кордоні залишається напруженою, проте контрольованою. Він наголосив, що підрозділи російської армії не перетнули кордон і не захопили жодного населеного пункту на території Сумщини.

Водночас зростає активність диверсійно-розвідувальних груп противника, а також посилюється використання авіаційних засобів ураження, зокрема керованих авіабомб (КАБ) та FPV-дронів.

У зв’язку з цим ухвалено рішення про евакуацію 543 осіб, серед яких є діти. Виконання цього завдання покладено на підрозділи Національної поліції, Державної служби з надзвичайних ситуацій та Збройні Сили України.

Очільник області звернувся до мешканців громад, де оголошено евакуацію, із закликом не наражати себе та рідних на небезпеку і поставитися до цього процесу з розумінням. За його словами, частина жителів відмовляється залишати свої домівки.

"Я прошу цих людей зрозуміти усю серйозність ситуації й прийняти єдине правильне рішення – зберегти своє життя. По-друге, ті, хто залишаються, значно обмежують дії наших підрозділів ЗСУ по знищенню ворога", – підкреслив Володимир Артюх.

Нагадаємо, нещодавно речник ДПСУ Андрій Демченко прокоментував ситуацію на прикордонні Сумщини та відповів, чи справді російські війська намагаються прорватися.

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