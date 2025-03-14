На Сумщине объявили обязательную эвакуацию из восьми населенных пунктов

Пожилая женщина эвакуируется. Фото: УНИАН

Совет обороны Сумской области принял решение о проведении обязательной эвакуации жителей восьми населенных пунктов Юнаковской и Миропольской громад Сумского района. Такие меры вызваны обострением ситуации на границе и постоянными вражескими обстрелами со стороны российских войск.

Об этом председатель Сумской ОВА Владимир Артюх сообщил во время видеообращения.

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Начальник Сумской ОГА Владимир Артюх сообщил, что сейчас ситуация на границе остается напряженной, однако контролируемой. Он отметил, что подразделения российской армии не пересекли границу и не захватили ни одного населенного пункта на территории Сумщины.

В то же время растет активность диверсионно-разведывательных групп противника, а также усиливается использование авиационных средств поражения, в частности управляемых авиабомб (КАБ) и FPV-дронов.

В связи с этим принято решение об эвакуации 543 человек, среди которых есть дети. Выполнение этой задачи возложено на подразделения Национальной полиции, Государственной службы по чрезвычайным ситуациям и Вооруженные Силы Украины.

Глава области обратился к жителям громад, где объявлена эвакуация, с призывом не подвергать себя и родных опасности и отнестись к этому процессу с пониманием. По его словам, часть жителей отказывается покидать свои дома.

"Я прошу этих людей понять всю серьезность ситуации и принять единственное правильное решение — сохранить свою жизнь. Во-вторых, те, кто остаются, значительно ограничивают действия наших подразделений ВСУ по уничтожению врага", — подчеркнул Владимир Артюх.

Напомним, недавно представитель ГПСУ Андрей Демченко прокомментировал ситуацию на границе Сумщины и ответил, действительно ли российские войска пытаются прорваться.

Ранее аналитики ISW высказали предположение, почему российские войска начали давить на Сумщину.

Недавно в Сумской области российские военные трижды обстреляли школу.