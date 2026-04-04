В Ужгородському ТЦК проведуть перевірки після заяв Лубінця

Ужгородський РТКЦ та СП. Фото: t.me/dmytro_lubinetzs

У суботу, 4 квітня, омбудсман Дмитро Лубінець заявив про фіксацію порушень в Ужгородському РТЦК, де незаконно утримували людей і була повна антисанітарія. Наразі створено спецкомісію для перевірки виявлених фактів.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Facebook Оперативного командування "Захід".

Ужгородський РТЦК перевірять на правопорушення

У командуванні заявили, що після заяв омбудсмана вони зробили наступне:

ініціювали роботу спеціальної комісії для перевірки вказаних фактів та з'ясування інших правопорушень;

вказаних фактів та з'ясування інших правопорушень; за результатами роботи комісії усі матеріали будуть передані до правоохоронних органів.

"Командування оперативного командування "Захід" наголошує, що послідовно дотримується принципу нульової толерантності до будь-яких проявів порушень прав людини, службової недбалості чи перевищення повноважень з боку керівного складу та військовослужбовців ТЦК та СП", — додали у командуванні.

В ОК "Захід" відреагували на заяви Дмитра Лубінця. Фото: скриншот

Що передувало

Як повідомляло Новини.LIVE, уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець заявив сьогодні, що в Ужгородському ТЦК виявлені серйозні порушення прав громадян. За результатами моніторингового візиту там зафіксували незаконне утримання людей, антисанітарні умови та ігнорування стану здоров'я.

Зокрема, українці перебували у будівлі тижнями, у них без належного оформлення вилучали документи та телефони. На 40-60 осіб було всього 3 кружки та 8 металевих тарілок, причому людям доводилося їсти по черзі без можливості обробити (помити) посуд.

Також ми писали, що за словами Дмитра Лубінця, за три роки кількість скарг на ТЦК зросла у понад 340 разів. Він каже, що найчастіше люди повідомляють про безпідставне затримання, побиття, позбавлення правничої допомоги та формальне проведення медоглядів ВЛК.