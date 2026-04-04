В Ужгородском ТЦК проведут проверки после заявлений Лубинца

Ужгородский РТКЦ и СП. Фото: t.me/dmytro_lubinetzs

В субботу, 4 апреля, омбудсман Дмитрий Лубинец заявил о фиксации нарушений в Ужгородском РТЦК, где незаконно удерживали людей и была полная антисанитария. Сейчас создана спецкомиссия для проверки выявленных фактов.

Ужгородский РТЦК проверят на правонарушения

В командовании заявили, что после заявлений омбудсмена они сделали следующее:

инициировали работу специальной комиссии для проверки указанных фактов и выяснения других правонарушений;

указанных фактов и выяснения других правонарушений; по результатам работы комиссии все материалы будут переданы в правоохранительные органы.

"Командование оперативного командования "Запад" отмечает, что последовательно придерживается принципа нулевой толерантности к любым проявлениям нарушений прав человека, служебной халатности или превышения полномочий со стороны руководящего состава и военнослужащих ТЦК и СП", — добавили в командовании.

В ОК "Запад" отреагировали на заявления Дмитрия Лубинца.

Что предшествовало

Как сообщало Новини.LIVE, уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец заявил сегодня, что в Ужгородском ТЦК выявлены серьезные нарушения прав граждан. По результатам мониторингового визита там зафиксировали незаконное содержание людей, антисанитарные условия и игнорирование состояния здоровья.

Читайте также:

В частности, украинцы находились в здании неделями, у них без надлежащего оформления изымали документы и телефоны. На 40-60 человек было всего 3 кружки и 8 металлических тарелок, причем людям приходилось есть по очереди без возможности обработать (помыть) посуду.

Также мы писали, что по словам Дмитрия Лубинца, за три года количество жалоб на ТЦК выросло более чем в 340 раз. Он говорит, что чаще всего люди сообщают о необоснованных задержаниях, избиениях, лишении правовой помощи и формальном проведении медицинских осмотров ВЛК.