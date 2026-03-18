Головна Новини дня В усіх областях завтра відключатимуть світло через атаки Росії

В усіх областях завтра відключатимуть світло через атаки Росії

Дата публікації: 18 березня 2026 22:44
Відключення світла. Фото: Новини.LIVE

Через складну ситуацію в енергосистемі України запроваджено графіки обмеження потужності для промислових споживачів та погодинні відключення електроенергії у всіх регіонах. У деяких областях діють аварійні знеструмлення, які буде скасовано після стабілізації системи.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на повідомлення Укренерго.

Причиною обмежень стали наслідки попередніх російських ракетно-дронових атак, підвищене споживання електроенергії через низьку ефективність сонячних електростанцій та зниження температури повітря.

Ситуація може змінюватися, тому час та тривалість відключень за вашою адресою радять перевіряти на офіційних сторінках обленерго. Споживати електроенергію слід ощадливо, коли вона з'являється за графіком.

В Укренерго повідомили про відключення світла 19 березня. Фото: скриншот
Повідомлення Укренерго. Фото: скриншот з Telegram

Аварійні відключення на Волині

Як повідомив очільник Волинської ОВА Роман Романюк у середу, 18 березня, російські війська атакували безпілотниками об'єкт критичної інфраструктури в регіоні.

"Внаслідок цього маємо знеструмлення в одному з районів області. Станом на зараз без електропостачання понад 30 тис. абонентів. Всі відповідні служби працюють на місці над ліквідацією наслідків", — зазначив очільник області.

Роман Романюк повідомив про відключення світла на Волині. Фото: скриншот
Повідомлення Романа Романюка. Фото: скриншот з Telegram

Президент України Володимир Зеленський у суботу, 14 березня, підписав указ про розробку планів стійкості для міст і регіонів. Документ передбачає посилення готовності громад до викликів та кризових ситуацій.

Водночас Україна продовжує підготовку до відновлення пошкоджених ТЕЦ і енергетичної інфраструктури. За словами міністра енергетики Дениса Шмигаля, українські фахівці вже обстежують енергооб’єкти в країнах ЄС, щоб знайти необхідне обладнання для ремонту.

електроенергія Укренерго графіки відключень світла
Марія Коробова - Редактор стрічки новин
Автор:
Марія Коробова
