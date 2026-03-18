Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Live Видео
КомпанииВоенная экономикаПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиТехноДеньги ВСУЖизньГороскопFashionПутешествияПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомТранспортАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Евровидение
Жизнь
Кино
Львов
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Во всех областях завтра будут отключать свет из-за атак России

Во всех областях завтра будут отключать свет из-за атак России

Ua ru
Дата публикации 18 марта 2026 22:44
Отключение света. Фото: Новини.LIVE

Из-за сложной ситуации в энергосистеме Украины введены графики ограничения мощности для промышленных потребителей и почасовые отключения электроэнергии во всех регионах. В некоторых областях действуют аварийные обесточивания, которые будут отменены после стабилизации системы.

Об этом информирует Новости.LIVE со ссылкой на сообщение Укрэнерго.

Причиной ограничений стали последствия предыдущих российских ракетно-дронных атак, повышенное потребление электроэнергии из-за низкой эффективности солнечных электростанций и снижение температуры воздуха.

Ситуация может меняться, поэтому время и продолжительность отключений по вашему адресу советуют проверять на официальных страницах облэнерго. Потреблять электроэнергию следует экономно, когда она появляется по графику.

В Укренерго повідомили про відключення світла 19 березня. Фото: скриншот
Сообщение Укрэнерго. Фото: скриншот из Telegram

Аварийные отключения на Волыни

Как сообщил глава Волынской ОГА Роман Романюк в среду, 18 марта, российские войска атаковали беспилотниками объект критической инфраструктуры в регионе.

"В результате этого имеем обесточивание в одном из районов области. По состоянию на сейчас без электроснабжения более 30 тыс. абонентов. Все соответствующие службы работают на месте над ликвидацией последствий", — отметил глава области.

Роман Романюк повідомив про відключення світла на Волині. Фото: скриншот
Сообщение Романа Романюка. Фото: скриншот из Telegram

Президент Украины Владимир Зеленский в субботу, 14 марта, подписал указ о разработке планов устойчивости для городов и регионов. Документ предусматривает усиление готовности громад к вызовам и кризисным ситуациям.

В то же время Украина продолжает подготовку к восстановлению поврежденных ТЭЦ и энергетической инфраструктуры. По словам министра энергетики Дениса Шмыгаля, украинские специалисты уже обследуют энергообъекты в странах ЕС, чтобы найти необходимое оборудование для ремонта.

электроэнергия Укрэнерго графики отключений света
Мария Коробова - Редактор ленты новостей
Автор:
Мария Коробова
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации