Во всех областях завтра будут отключать свет из-за атак России

Из-за сложной ситуации в энергосистеме Украины введены графики ограничения мощности для промышленных потребителей и почасовые отключения электроэнергии во всех регионах. В некоторых областях действуют аварийные обесточивания, которые будут отменены после стабилизации системы.

Причиной ограничений стали последствия предыдущих российских ракетно-дронных атак, повышенное потребление электроэнергии из-за низкой эффективности солнечных электростанций и снижение температуры воздуха.

Ситуация может меняться, поэтому время и продолжительность отключений по вашему адресу советуют проверять на официальных страницах облэнерго. Потреблять электроэнергию следует экономно, когда она появляется по графику.

Аварийные отключения на Волыни

Как сообщил глава Волынской ОГА Роман Романюк в среду, 18 марта, российские войска атаковали беспилотниками объект критической инфраструктуры в регионе.

"В результате этого имеем обесточивание в одном из районов области. По состоянию на сейчас без электроснабжения более 30 тыс. абонентов. Все соответствующие службы работают на месте над ликвидацией последствий", — отметил глава области.

Президент Украины Владимир Зеленский в субботу, 14 марта, подписал указ о разработке планов устойчивости для городов и регионов. Документ предусматривает усиление готовности громад к вызовам и кризисным ситуациям.

В то же время Украина продолжает подготовку к восстановлению поврежденных ТЭЦ и энергетической инфраструктуры. По словам министра энергетики Дениса Шмыгаля, украинские специалисты уже обследуют энергообъекты в странах ЕС, чтобы найти необходимое оборудование для ремонта.