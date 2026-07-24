Як в Україні до кінця літа зміниться вартість пального на АЗС

Автомобіль на АЗС. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Росіяни останнім часом активно знищують АЗС. Найбільше від ударів потерпають заправки на Лівобережжі України. Така ситуація призведе до того, що великі оператори частково перекладатимуть витрати на споживачів.

Про це в інтерв'ю ведучому Новини.LIVE Віталію Прудіусу повідомив економіст і фінансовий аналітик Олексій Кущ.

Прогноз щодо ситуації з пальним в Україні

За словами експерта, найбільший прибуток мережі АЗС отримували не на паливі, а на продажу товарів, послуг, тобто дохід приносили магазини, кафе та кав'ярні, які функціонували на території заправок. Якщо ж атаки цю інфраструктуру знищують, може функціонувати пересувна АЗС:

"Відкрили кран, налили бензину — і все, тобто жодної кави, жодних хот-догів... Обладнання може бути стаціонарним, але не буде такої кількості послуг, не буде оцих великих павільйонів, де все продаватимуть".

Олексій Кущ вважає, що в Лівобережній частині та на півдні України бізнес на АЗС буде збитковим — мережі АЗС компенсуватимуть це прибутками в областях, де немає таких активних влучань. Враховуючи ситуацію на світовому нафтовому ринку, ціна рухатиметься до ста гривень за літр. Щоправда, експерт додав, що восени використання палива частково скорочується — якщо не подорожчання вдасться уникнути у спекотний сезон, то й у холодну пору року воно буде навряд чи.

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"Якщо до кінця літа вартість у сто гривень за літр не буде досягнута, то сподіваюся, що восени та взимку стабілізують ціни та позначку у сто гривень не перетнуть... Хоча для споживача це не матиме суттєвого впливу: якщо вам продають паливо по 99,9 гривні за літр, то не дуже велика втіха, що вам не продають за сто", — зазначив Олексій Кущ.

Раніше Новини.LIVE з посиланням на експерта з геоекономіки Олега Саркіца повідомляв, що ціна 90 гривень за літр пального не є межею. Можливе ще більше подорожчання. Таке станеться, якщо нафта зросте в ціні до 120–140 доларів за барель.

Також Новини.LIVE з посиланням на нардепа від "Слуги народу" Богдана Кицака писав, коли знизяться ціни на пальне. Ситуація покращиться після врегулювання конфлікту на Близькому Сході. Доки тапо м триває війна, очікувати більш бюджетних цінників на АЗС не варто.