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Главная Новости дня В условиях постоянных обстрелов АЗС: прогноз касательно ситуации с топливом в Украине

В условиях постоянных обстрелов АЗС: прогноз касательно ситуации с топливом в Украине

Ua ru
Дата публикации 24 июля 2026 08:10
Как в Украине до конца лета изменится стоимость топлива на АЗС
Автомобиль на АЗС. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

В последнее время россияне активно уничтожают АЗС. Больше всего от ударов страдают заправки на Левобережье Украины. Такая ситуация приведет к тому, что крупные операторы будут частично перекладывать расходы на потребителей.

Об этом в интервью ведущему Новини.LIVE Виталию Прудиусу сообщил экономист и финансовый аналитик Алексей Кущ.

Прогноз по ситуации с топливом в Украине

По словам эксперта, наибольшую прибыль сети АЗС получали не на топливе, а на продаже товаров и услуг, то есть доход приносили магазины, кафе и кофейни, которые функционировали на территории заправок. Если же атаки уничтожают эту инфраструктуру, может функционировать передвижная АЗС:

"Открыли кран, налили бензина — и все, то есть никакого кофе, никаких хот-догов... Оборудование может быть стационарным, но не будет такого количества услуг, не будет этих больших павильонов, где все будут продавать".

Алексей Кущ считает, что в Левобережной части и на юге Украины бизнес на АЗС будет убыточным — заправки будут компенсировать это прибылью в областях, где нет таких активных ударов. Учитывая ситуацию на мировом нефтяном рынке, цена будет приближаться к ста гривнам за литр. Правда, эксперт добавил, что осенью потребление топлива частично сокращается — если не удастся избежать подорожания в жаркий сезон, то и в холодное время года это вряд ли произойдет.

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"Если до конца лета цена в сто гривен за литр не будет достигнута, то надеюсь, что осенью и зимой цены стабилизируются и отметку в сто гривен не превысят... Хотя для потребителя это не будет иметь существенного влияния: если вам продают топливо по 99,9 гривны за литр, то не очень большое утешение в том, что вам не продают за сто", — отметил Алексей Кущ.

Ранее Новини.LIVE со ссылкой на эксперта по геоэкономике Олега Саркица сообщал, что цена в 90 гривен за литр топлива не является пределом. Возможно еще большее подорожание. Это произойдет, если цена на нефть вырастет до 120–140 долларов за баррель.

Также Новини.LIVE со ссылкой на народного депутата от "Слуги народа" Богдана Кицака писали о том, когда снизятся цены на топливо. Ситуация улучшится после урегулирования конфликта на Ближнем Востоке. Пока продолжается война, ожидать более доступных цен на АЗС не стоит.

цены на топливо АЗС топливо
Мария Чекарёва - редактор ленты новостей
Автор:
Мария Чекарёва
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