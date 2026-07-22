Вартість палива перевищить 90 грн за літр, заявив експерт

Автомобілі на АЗС. Фото: Новини.LIVE

Експерт із геоекономіки Олег Саркіц заявив, вартість пального в Україні на рівні 90 гривень за літр — не є межею. За його словами, ціна може зрости ще більше.

Про це Олег Саркіц сказав в ефірі "Вечір.LIVE".

Що впливатиме на вартість пального в Україні

За словами експерта, подальше зростання цін на пальне в Україні залежатиме від ситуації на світовому нафтовому ринку та подій на Близькому Сході.

"90 гривень — це не межа. Якщо ціна на нафту становитиме 120-140 доларів за барель, ми, на жаль, будемо змушені платити набагато більше", — сказав Саркіц.

Він пояснив, що Україна вже починає закуповувати дорожчі нафтопродукти після вичерпання раніше сформованих запасів, тому підвищення цін може відбуватися вже найближчими тижнями.

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"Це може статися дуже швидко, тому що зараз ми вже вичерпуємо запаси пального, які були закуплені, придбані раніше. І безумовно, зараз ми вже починаємо закуповувати більш дорожчі ресурси і, відповідно, це може статися і можливо за тиждень, можливо за два тижні", — резюмував експерт.

Як повідомляли Новини.LIVE, експерт паливного ринку Сергій Куюн теж сказав, що в Україні вичерпалися запаси пального, які протягом кількох тижнів допомагали стримувати зростання вартості. Водночас дефіциту не буде, але ціни можуть зрости.

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