Стоимость топлива превысит 90 грн за литр, заявил эксперт

Автомобили на АЗС. Фото: Новини.LIVE

Эксперт по геоэкономике Олег Саркиц заявил, что стоимость топлива в Украине на уровне 90 гривен за литр — это еще не предел. По его словам, цена может вырасти ещё больше.

Об этом Олег Саркиц сказал в эфире "Вечер.LIVE".

Что будет влиять на стоимость топлива в Украине

По словам эксперта, дальнейший рост цен на топливо в Украине будет зависеть от ситуации на мировом нефтяном рынке и событий на Ближнем Востоке.

"90 гривен — это не предел. Если цена на нефть составит 120–140 долларов за баррель, мы, к сожалению, будем вынуждены платить гораздо больше", — сказал Саркиц.

Он пояснил, что Украина уже начинает закупать более дорогие нефтепродукты после исчерпания ранее сформированных запасов, поэтому повышение цен может произойти уже в ближайшие недели.

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"Это может произойти очень быстро, потому что сейчас мы уже исчерпываем запасы топлива, которые были закуплены ранее. И, безусловно, сейчас мы уже начинаем закупать более дорогие ресурсы и, соответственно, это может произойти и, возможно, через неделю, возможно, через две недели", — резюмировал эксперт.

Как сообщали Новини.LIVE, эксперт топливного рынка Сергей Куюн также заявил, что в Украине исчерпались запасы топлива, которые в течение нескольких недель помогали сдерживать рост цен. В то же время дефицита не будет, но цены могут вырасти.

Также мы писали, где топливо 21 июля подорожало больше всего.