В Умані завершується Рош га-Шана: вулиці завалені купами сміття

Хасиди в Умані. Фото: Новини.LIVE

В Умані Черкаської області завершується триденне святкування юдейського Нового року Рош га-Шана. В місті зараз знаходяться декілька десятків тисяч хасидів. Місцеві комунальні служби працюють без перерв, проте залучених людських ресурсів та спецтехніки катастрофічно бракує для швидкого очищення житлових кварталів від величезних куп сміття.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на фоторепортаж із місця святкувань Рош га-Шана в Умані.

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Рекордна кількість хасидів

Масове паломництво хасидів створило значне додаткове навантаження на міську інфраструктуру та систему життєзабезпечення.

Хасиди в Умані. Фото: Новини.LIVE

Працівники поліції забезпечують публічний порядок, жодних серйозних порушень безпеки зафіксовано не було.

Хасиди на відпочинку. Фото: Новини.LIVE

Міжнародне паломництво проходить спокійно та організовано.

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Хасиди в Умані. Фото: Новини.LIVE

Проте побутова ситуація через тотальне забруднення громадських просторів викликає значне обурення серед місцевих жителів

Хасиди на вулиці в Умані. Фото: Новини.LIVE

На оприлюднених кадрах з уманських вулиць видно наслідки тривалого перебування рекордної кількості іноземних гостей.

Сміттям завалено навіть автомобілі. Фото: Новини.LIVE

Не лише сміттєві баки, а і просто двори в районі паломництва переповнені вщент, а навколо них утворилися стихійні звалища з пластикового посуду, коробок та пакетів із залишками їжі.

Сміття біля будинків в Умані. Фото: Новини.LIVE

До того ж, щільність натовпу на центральних дорогах залишається високою, що суттєво ускладнює проїзд комунальних машин.

Сміття в Умані. Фото: Новини.LIVE

Як писали Новини.LIVE раніше, до Умані на святкування Рош га-Шана прибула рекордна за останні двадцять п'ять років кількість хасидів, яка перевищила позначку у п'ятдесят тисяч паломників. Влада Черкаської області та Об'єднана єврейська община України зазначили, що під час масштабного заходу хасиди провели спільну масову молитву за відновлення миру в Україні.

На в’їздах і виїздах із міста діють пункти контролю, де правоохоронці перевіряють документи та багаж паломників. У районі паломництва заборонили продаж і вживання алкоголю та використання піротехніки, а безпеку цілодобово забезпечують правоохоронці й представники інших служб.