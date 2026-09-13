В Умани заканчивается Рош га-Шана: улицы завалены кучами мусора

Хасиды в Умани. Фото: Новини.LIVE

В Умани Черкасской области завершается трехдневное празднование еврейского Нового года Рош га-Шана. В городе сейчас находятся несколько десятков тысяч хасидов. Местные коммунальные службы работают без перерывов, однако привлеченных людских ресурсов и спецтехники катастрофически не хватает для быстрой очистки жилых кварталов от огромных куч мусора.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на фоторепортаж с места празднования Рош га-Шана в Умани.

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Рекордное количество хасидов

Массовое паломничество хасидов создало значительную дополнительную нагрузку на городскую инфраструктуру и систему жизнеобеспечения.

Хасиды в Умани. Фото: Новини.LIVE

Сотрудники полиции обеспечивают общественный порядок, никаких серьезных нарушений безопасности зафиксировано не было.

Хасиды на отдыхе. Фото: Новини.LIVE

Международное паломничество проходит спокойно и организованно.

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Хасиды в Умани. Фото: Новини.LIVE

Однако бытовая ситуация из-за тотального загрязнения общественных мест вызывает значительное возмущение среди местных жителей

Хасиды на улице в Умани. Фото: Новини.LIVE

На опубликованных кадрах с улиц Умани видны последствия длительного пребывания рекордного количества иностранных гостей.

Мусором завалены даже автомобили. Фото: Новини.LIVE

Не только мусорные баки, но и просто дворы в районе паломничества переполнены до краев, а вокруг них образовались стихийные свалки из пластиковой посуды, коробок и пакетов с остатками еды.

Мусор возле домов в Умани. Фото: Новини.LIVE

К тому же плотность толпы на центральных дорогах остается высокой, что существенно затрудняет проезд коммунальных машин.

Мусор в Умани. Фото: Новини.LIVE

Как ранее сообщали Новини.LIVE, в Умань на празднование Рош га-Шана прибыло рекордное за последние двадцать пять лет количество хасидов, превысившее отметку в пятьдесят тысяч паломников. Власти Черкасской области и Объединенная еврейская община Украины отметили, что во время масштабного мероприятия хасиды провели совместную массовую молитву за восстановление мира в Украине.

На въездах и выездах из города действуют контрольные пункты, где правоохранители проверяют документы и багаж паломников. В районе паломничества запрещены продажа и употребление алкоголя, а также использование пиротехники, а безопасность круглосуточно обеспечивают правоохранители и представители других служб.