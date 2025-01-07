Скільки людей евакуювала Укрзалізниця у 2024 році

Пасажири Укрзалізниці. Фото: t.me/UkrzalInfo

Протягом 2024 року Укрзалізниця евакуювала понад 30 тисяч пасажирів. Серед них переважно представники вразливих груп — люди з інвалідністю, літні пасажири, особи з дітьми, з тваринами та інші соціально чутливі категорії.

Про це повідомила пресслужба Укрзалізниця у Telegram у вівторок, 7 січня.

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Евакуація пасажирів Укрзалізниці у 2024 році

Протягом минулого року залізничники вивозили людей з:

Харківщини;

Сумщини;

Херсонщини;

Донеччини;

Запоріжжя;

Павлограда.

"Повномасштабне вторгнення продовжується, тож Укрзалізниця у співпраці з місцевими військово-цивільними адміністраціями й у 2025 році продовжує евакуаційний процес, організовуючи рейси із Сумщини, Херсонщини, Запоріжжя та Павлограда, куди доставляють пасажирів з усього регіону, в тому числі з найближчих населених пунктів Донеччини", — йдеться у повідомленні.

З початку повномасштабного вторгнення майже чотири мільйони 200 тисяч пасажирів виїхали до більш безпечних регіонів.

Допис Укрзалізниці. Фото: скриншот

Нагадаємо, новорічну ніч у потягах Укрзалізниці зустріли 9 000 пасажирів. Загалом курсувало 108 рейсів.

Також у святкові дні Укрзалізниця збільшує кількість вагонів на популярних маршрутах. Це зумовлено високим попитом на квитки.