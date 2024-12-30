Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Новини дня arrow Зимові подорожі — які є лайфхаки для користування "Укрзалізницею" arrow

Зимові подорожі — які є лайфхаки для користування "Укрзалізницею"

30 грудня 2025 04:05
Пилип Бойко - редактор
Пилип Бойко
редактор
Які є лайфхаки для користування Укрзалізницею
Подорож родини "Укрзалізницею". Ілюстративне фото: УНІАН
Пилип Бойко - редактор
Пилип Бойко
редактор

У період святкових днів "Укрзалізниця" збільшує кількість вагонів на популярних маршрутах. Це зроблено через значний попит на квитки через численні поїздки громадян України до родичів чи на відпочинок. 

Видання РБК-Україна інформує про методи придбання квитків у разі їхньої відсутності в продажу.

Читайте також:

Моніторинг та автоматичне бронювання квитків через застосунок

Якщо на бажану дату та час відсутні квитки, можна скористатися функцією моніторингу доступності місць та отримувати сповіщення про їхнє з'явлення. Для цього в мобільному додатку "Укрзалізниці" необхідно виконати звичайний пошук квитків і на екрані з результатами активувати опцію "Відстежувати вільні місця". Далі слід вибрати потрібний потяг та тип вагона (купе, плацкарт або люкс) і підключити сповіщення. Після появи доступних квитків користувач отримає відповідне повідомлення та зможе їх придбати.

Крім того, "Укрзалізниця" пропонує можливість автоматичного викупу квитків до їхньої появи в продажу. Для цього в додатку необхідно вибрати потрібний потяг, і система здійснить оплату з прив'язаної банківської картки та автоматично придбає квиток одразу після його появи. Користувач має право в будь-який момент скасувати заявку, і кошти йому будуть повернуті без комісії.

Важливо зазначити, що для використання функції моніторингу та автоматичного бронювання квитків через додаток "Укрзалізниця" необхідно пройти верифікацію через портал "Дія". Варто також врахувати, що ця послуга недоступна для потягів Київ-Відень та Київ-Варшава (крім інтерсіті).

Пошук квитків з пересадками

Якщо очікування появи квитків за допомогою функції "відстеження" або автоматичного викупу не є можливим, можна розглянути варіант поїздки з пересадкою. Під час пошуку потягів зліва угорі слід активувати опцію "з пересадками".

Слід пам'ятати, що подорож з пересадками зазвичай триває довше, оскільки інтервал між потягами може становити від кількох хвилин до кількох годин. Проте, іноді така поїздка може бути більш економічною, якщо на прямий рейс доступні лише місця в люксі чи купе.

Придбання квитків до сусідніх станцій

"Укрзалізниця" виділяє певну кількість квитків на кожен маршрут. Якщо на бажаний напрямок вільних місць немає, можна розглянути варіант придбання квитка до найближчої наступної станції після пункту призначення та вийти на потрібній зупинці.

Наприклад, якщо необхідно дістатися Львова, можна в пошуку вибрати Трускавець, який розташований неподалік, і перевірити наявність квитків туди. Важливо переконатися, що обраний потяг точно проходить через потрібну станцію. Такий варіант може бути трохи дорожчим, але гарантує доїзд до необхідного місця.

Ще одним методом пошуку квитків є перевірка доступності місць на нічні потяги. Деякі рейси відправляються після півночі, тому варто шукати потяги на дату прибуття та дату, що їй передує.

В "Укрзалізниці" рекомендують купувати квитки заздалегідь. Вони надходять у продаж о 9 ранку за 20 днів до дати відправлення для внутрішніх маршрутів, а також на всі міжнародні напрямки, крім молдавського - туди продаж починається о 8 ранку за 30 днів до відправлення.

Нагадаємо, "Укрзалізниця" призначила новий регіональний потяг. Він курсуватиме у напрямку Львів — Чернівці.

Також "Укрзалізниця" створила спеціальний онлайн-резерв залізничних квитків, призначений виключно для захисників.

Укрзалізниця подорож лайфхаки залізниця квитки

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

05:05 Без опадів, але з туманом — прогноз погоди на сьогодні

04:30 Придатний чи непридатний — в ТЦК пояснили основні відмінності

04:05 Зимові подорожі — які є лайфхаки для користування "Укрзалізницею"

03:34 Аргентинське диво — які ризики в рекордному укріпленні песо

03:26 "Азову" потрібні зварювальники металу — скільки платитимуть

Легалізація криптовалют в Україні — прогноз на 2025 рік - 80x80

Легалізація криптовалют в Україні — прогноз на 2025 рік

01:49 До США з таємною місією прибув офіційний літак РФ — що відомо

01:32 Харків'янин став поліцаєм на службі РФ — який вирок суду отримав

01:30 Солдати з СЗЧ можуть повернутись на службу через "Армія+"

00:34 Помер найстаріший президент США — йому було 100 років

29 грудня 2024

23:53 В Укргідрометцентрі попередили про морози на Київщині завтра

05:05 Без опадів, але з туманом — прогноз погоди на сьогодні

04:30 Придатний чи непридатний — в ТЦК пояснили основні відмінності

04:05 Зимові подорожі — які є лайфхаки для користування "Укрзалізницею"

03:34 Аргентинське диво — які ризики в рекордному укріпленні песо

03:26 "Азову" потрібні зварювальники металу — скільки платитимуть

Легалізація криптовалют в Україні — прогноз на 2025 рік - 80x80

Легалізація криптовалют в Україні — прогноз на 2025 рік

01:49 До США з таємною місією прибув офіційний літак РФ — що відомо

01:32 Харків'янин став поліцаєм на службі РФ — який вирок суду отримав

01:30 Солдати з СЗЧ можуть повернутись на службу через "Армія+"

00:34 Помер найстаріший президент США — йому було 100 років

29 грудня 2024

23:53 В Укргідрометцентрі попередили про морози на Київщині завтра

06:40 Нові ціни на кольорові метали — скільки коштує алюміній у грудні

06:13 Пенсії, тарифи та податки — що зміниться в Україні у 2025 році

06:13 Новорічний стіл 2025 — які ціни на продукти для класичних страв

28 грудня 2024

06:59 Успішні операції ГУР у 2024-му, — інтервʼю Юсова

06:14 Буковель чи Куршевель — на якому курорті відпочивати дешевше

27 грудня 2024

06:40 Оновились ціни на чормет в Україні — вартість брухту у грудні

26 грудня 2024

06:40 Ціни на золото різко зросли — вартість у ломбардах у грудні

06:25 Де вигідніше курити — порівняння цін на сигарети в Україні та ЄС

25 грудня 2024

06:40 Ціни на латунь — яка вартість кольорових металів на Різдво

06:22 Оренда будинку на Новий рік — де в Україні найдешевші котеджі

Text

15:06 В ГУР заявили про нарощення виробництва ударних БпЛА в Росії

Text

11:33 У ГУР пояснили, що ускладнює процес повернення українців з полону

28 грудня 2024
Text

23:41 Козак пояснив високу вартість проїзду метро в Києві

Text

13:51 Росія експлуатує студентів для виробництва БпЛА, — Юсов

Text

00:01 Нардеп пояснив, чим загрожує демобілізація військових

27 грудня 2024
Text

22:33 Вибухи звучать у Росії не просто так — Юсов про удари дронами

Text

21:29 Нардеп пояснив, що мотивує бійців КНДР здаватися в полон

Text

21:00 Українські дрони та виробництво ракет у Росії — інтерв'ю з Юсовим

Text

19:01 Нардеп повідомив, від чого зазнають поранень українські бійці

Text

19:00 Що чекає Україну за каденції Трампа — інтерв'ю Новини.LIVE

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

09:18 Кнопкові телефони повертаються — чому варто перейти на них

27 грудня 2024

06:11 Забута каша, корисніша за гречку — знижує холестерин та очищає

23 грудня 2024

14:12 Чи можна рубати самосів на власній земельній ділянці без дозволу

22 грудня 2024

01:45Це перемога! Олександр Усик — Тайсон Ф'юрі 2. Як це було

22:42 Поранений на фронті актор студії Квартал 95 обматюкав Усика

21 грудня 2024

01:20 Де водіям можна не користуватися пасками безпеки

18 грудня 2024

23:03 Статус "Знято" у "Резерв+" — що він означає

20 грудня 2024

10:12 На картку несподівано прийшли гроші — що не можна робити

19 грудня 2024

11:07 Українцям доплатять до пенсій по 2 тис. гривень — хто в списку

27 грудня 2024

09:40 Ціни на проїзд у Харкові — що зміниться з 1 січня 2025 року