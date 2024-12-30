Які є лайфхаки для користування Укрзалізницею

Подорож родини "Укрзалізницею". Ілюстративне фото: УНІАН

У період святкових днів "Укрзалізниця" збільшує кількість вагонів на популярних маршрутах. Це зроблено через значний попит на квитки через численні поїздки громадян України до родичів чи на відпочинок.

Видання РБК-Україна інформує про методи придбання квитків у разі їхньої відсутності в продажу.

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Моніторинг та автоматичне бронювання квитків через застосунок

Якщо на бажану дату та час відсутні квитки, можна скористатися функцією моніторингу доступності місць та отримувати сповіщення про їхнє з'явлення. Для цього в мобільному додатку "Укрзалізниці" необхідно виконати звичайний пошук квитків і на екрані з результатами активувати опцію "Відстежувати вільні місця". Далі слід вибрати потрібний потяг та тип вагона (купе, плацкарт або люкс) і підключити сповіщення. Після появи доступних квитків користувач отримає відповідне повідомлення та зможе їх придбати.

Крім того, "Укрзалізниця" пропонує можливість автоматичного викупу квитків до їхньої появи в продажу. Для цього в додатку необхідно вибрати потрібний потяг, і система здійснить оплату з прив'язаної банківської картки та автоматично придбає квиток одразу після його появи. Користувач має право в будь-який момент скасувати заявку, і кошти йому будуть повернуті без комісії.

Важливо зазначити, що для використання функції моніторингу та автоматичного бронювання квитків через додаток "Укрзалізниця" необхідно пройти верифікацію через портал "Дія". Варто також врахувати, що ця послуга недоступна для потягів Київ-Відень та Київ-Варшава (крім інтерсіті).

Пошук квитків з пересадками

Якщо очікування появи квитків за допомогою функції "відстеження" або автоматичного викупу не є можливим, можна розглянути варіант поїздки з пересадкою. Під час пошуку потягів зліва угорі слід активувати опцію "з пересадками".

Слід пам'ятати, що подорож з пересадками зазвичай триває довше, оскільки інтервал між потягами може становити від кількох хвилин до кількох годин. Проте, іноді така поїздка може бути більш економічною, якщо на прямий рейс доступні лише місця в люксі чи купе.

Придбання квитків до сусідніх станцій

"Укрзалізниця" виділяє певну кількість квитків на кожен маршрут. Якщо на бажаний напрямок вільних місць немає, можна розглянути варіант придбання квитка до найближчої наступної станції після пункту призначення та вийти на потрібній зупинці.

Наприклад, якщо необхідно дістатися Львова, можна в пошуку вибрати Трускавець, який розташований неподалік, і перевірити наявність квитків туди. Важливо переконатися, що обраний потяг точно проходить через потрібну станцію. Такий варіант може бути трохи дорожчим, але гарантує доїзд до необхідного місця.

Ще одним методом пошуку квитків є перевірка доступності місць на нічні потяги. Деякі рейси відправляються після півночі, тому варто шукати потяги на дату прибуття та дату, що їй передує.

В "Укрзалізниці" рекомендують купувати квитки заздалегідь. Вони надходять у продаж о 9 ранку за 20 днів до дати відправлення для внутрішніх маршрутів, а також на всі міжнародні напрямки, крім молдавського - туди продаж починається о 8 ранку за 30 днів до відправлення.

Нагадаємо, "Укрзалізниця" призначила новий регіональний потяг. Він курсуватиме у напрямку Львів — Чернівці.

Також "Укрзалізниця" створила спеціальний онлайн-резерв залізничних квитків, призначений виключно для захисників.