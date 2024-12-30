Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Новости дня arrow Зимние путешествия — лайфхаки для пользования "Укрзализныцей" arrow

Зимние путешествия — лайфхаки для пользования "Укрзализныцей"

30 декабря 2025 04:05
Филип Бойко - редактор
Филип Бойко
редактор
Какие лайфхаки для пользования Укрзализныцей
Путешествие семьи "Укрзализныцей". Иллюстративное фото: УНИАН
Филип Бойко - редактор
Филип Бойко
редактор

В период праздничных дней "Укрзализныця" увеличивает количество вагонов на популярных маршрутах. Это сделано из-за значительного спроса на билеты из-за многочисленных поездок граждан Украины к родственникам или на отдых.

Издание РБК-Украина информирует о методах приобретения билетов в случае их отсутствия в продаже.

Читайте также:

Мониторинг и автоматическое бронирование билетов через приложение

Если на дату и время отсутствуют билеты, можно воспользоваться функцией мониторинга доступности мест и получать уведомления об их появлении. Для этого в мобильном приложении "Укрзализныци" необходимо выполнить обычный поиск билетов и на экране с результатами активировать опцию "Отслеживать свободные места". Далее следует выбрать нужный поезд и тип вагона (купе, плацкарт или люкс) и подключить уведомление. После доступных билетов пользователь получит соответствующее сообщение и сможет их приобрести.

Кроме того, "Укрзализныця" предлагает возможность автоматического выкупа билетов до появления в продаже. Для этого в приложении необходимо выбрать нужный поезд, и система произведет оплату с привязанной банковской карты и автоматически приобретет билет сразу после его появления. Пользователь вправе в любой момент отменить заявку, и средства ему будут возвращены без комиссии.

Важно отметить, что для использования функции мониторинга и автоматического бронирования билетов через приложение "Укрзализныця" необходимо пройти верификацию через портал "Дія". Следует также учесть, что эта услуга недоступна для поездов Киев-Вена и Киев-Варшава (кроме интерсити).

Поиск билетов с пересадками

Если ожидания появления билетов с помощью функции "отслеживания" или автоматического выкупа невозможно, можно рассмотреть вариант поездки с пересадкой. При поиске поездов слева наверху следует активировать опцию "с пересадками".

Следует помнить, что путешествие с пересадками обычно длится дольше, поскольку интервал между поездами может составлять от нескольких минут до нескольких часов. Однако иногда такая поездка может быть более экономичной, если на прямой рейс доступны только места в люксе или купе.

Приобретение билетов на соседние станции

"Укрзализныця" выделяет определенное количество билетов на каждый маршрут. Если на желаемое направление свободных мест нет, можно рассмотреть вариант приобретения билета до ближайшей следующей станции после пункта назначения и выйти на требуемую остановку.

Например, если необходимо добраться до Львова, можно в поиске выбрать Трускавец, который расположен неподалеку, и проверить наличие билетов туда. Важно убедиться, что выбранное влечение точно проходит через нужную станцию. Такой вариант может быть немного дороже, но гарантирует доезд до нужного места.

Еще одним способом поиска билетов является проверка доступности мест на ночные поезда. Некоторые рейсы отправляются после полуночи, поэтому следует искать поезда на дату прибытия и предшествующую ей дату.

В "Укрзализныце" рекомендуют покупать билеты заранее. Они поступают в продажу в 9 утра за 20 дней до даты отправления для внутренних маршрутов, а также на все международные направления, кроме молдавского – туда продажи начинаются в 8 утра за 30 дней до отправления.

Напомним, "Укрзализныця" назначила новый региональный поезд. Он будет курсировать в направлении Львов — Черновцы.

Также "Укрзализныця" создала специальный онлайн-резерв ж/д билетов, предназначенный исключительно для защитников.

Укрзализныця путешествие лайфхаки железная дорога билеты

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

04:05 Зимние путешествия — лайфхаки для пользования "Укрзализныцей"

03:34 Аргентинское чудо — какие риски в рекордном укреплении песо

03:26 "Азову" нужны сварщики металла — сколько будут платить

01:49 В США с тайно прибыл официальный самолет РФ — что известно

01:32 Харьковчанин стал полицейским на службе РФ — какой приговор суда

Легализация криптовалют в Украине — прогноз на 2025 год - 80x80

Легализация криптовалют в Украине — прогноз на 2025 год

01:30 Солдаты с СОЧ могут вернуться на службу через "Армия+"

00:34 Умер старейший президент США — ему было 100 лет

29 декабря 2024

23:53 В Укргидрометцентре предупредили о морозах на Киевщине завтра

23:51 Свету быть — СМИ назвали гаранта поддержки вместо Словакии

23:05 В Одесской области раздаются взрывы

04:05 Зимние путешествия — лайфхаки для пользования "Укрзализныцей"

03:34 Аргентинское чудо — какие риски в рекордном укреплении песо

03:26 "Азову" нужны сварщики металла — сколько будут платить

01:49 В США с тайно прибыл официальный самолет РФ — что известно

01:32 Харьковчанин стал полицейским на службе РФ — какой приговор суда

Легализация криптовалют в Украине — прогноз на 2025 год - 80x80

Легализация криптовалют в Украине — прогноз на 2025 год

01:30 Солдаты с СОЧ могут вернуться на службу через "Армия+"

00:34 Умер старейший президент США — ему было 100 лет

29 декабря 2024

23:53 В Укргидрометцентре предупредили о морозах на Киевщине завтра

23:51 Свету быть — СМИ назвали гаранта поддержки вместо Словакии

23:05 В Одесской области раздаются взрывы

06:40 Новые цены на цветные металлы — сколько стоит алюминий в декабре

06:13 Пенсии, тарифы и налоги — что изменится в Украине в 2025 году

06:13 Новогодний стол 2025 — цены на продукты для классических блюд

28 декабря 2024

06:59 Успешные операции ГУР в 2024-м, — интервью Юсова

06:14 Буковель или Куршевель — на каком курорте отдыхать дешевле

27 декабря 2024

06:40 Обновились цены на чермет в Украине — стоимость лома в декабре

26 декабря 2024

06:40 Цены на золото резко выросли — стоимость в ломбардах в декабре

06:25 Где выгоднее курить — сравнение цен на сигареты в Украине и ЕС

25 декабря 2024

06:40 Цены на латунь — какая стоимость цветных металлов на Рождество

06:22 Аренда дома на Новый год — где в Украине самые дешевые коттеджи

Text

15:06 В ГУР заявили о наращивании производства ударных БпЛА в России

Text

11:33 В ГУР сказали, что усложняет процесс возвращения из плена

28 декабря 2024
Text

23:41 Козак объяснил высокую стоимость проезда метро в Киеве

Text

13:51 Россия эксплуатирует студентов для производства БпЛА, — Юсов

Text

00:01 Нардеп объяснил, чем грозит демобилизация военных

27 декабря 2024
Text

22:33 Взрывы звучат в России не просто так — Юсов об ударах дронами

Text

21:29 Нардеп объяснил, что мотивирует бойцов КНДР сдаваться в плен

Text

21:00 Украинские дроны и производство ракет в РФ — интервью с Юсовым

Text

19:01 Нардеп сообщил, от чего получают ранения украинские бойцы

Text

19:00 Что ждет Украину при каденции Трампа — интервью Новини.LIVE

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

09:18 Кнопочные телефоны возвращаются — почему стоит перейти на них

27 декабря 2024

06:11 Забытая каша, полезнее гречки — снижает холестерин и очищает

23 декабря 2024

14:12 Можно ли рубить самосев на собственном земельном участке

22 декабря 2024

01:45Это победа! Александр Усик — Тайсон Фьюри 2. Как это было

22:42 Раненый на фронте актер студии Квартал 95 обматерил Усика

21 декабря 2024

01:20 Где водителям можно не пользоваться ремнями безопасности

18 декабря 2024

23:03 Статус "Снято" в "Резерв+" — что он означает

20 декабря 2024

10:12 На карточку неожиданно пришли деньги — что нельзя делать

19 декабря 2024

11:07 Украинцам доплатят к пенсиям по 2 тыс. гривен — кто в списке

27 декабря 2024

09:40 Цены на проезд в Харькове — что изменится с 1 января 2025 года