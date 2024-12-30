Какие лайфхаки для пользования Укрзализныцей

Путешествие семьи "Укрзализныцей". Иллюстративное фото: УНИАН

В период праздничных дней "Укрзализныця" увеличивает количество вагонов на популярных маршрутах. Это сделано из-за значительного спроса на билеты из-за многочисленных поездок граждан Украины к родственникам или на отдых.

Издание РБК-Украина информирует о методах приобретения билетов в случае их отсутствия в продаже.

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Мониторинг и автоматическое бронирование билетов через приложение

Если на дату и время отсутствуют билеты, можно воспользоваться функцией мониторинга доступности мест и получать уведомления об их появлении. Для этого в мобильном приложении "Укрзализныци" необходимо выполнить обычный поиск билетов и на экране с результатами активировать опцию "Отслеживать свободные места". Далее следует выбрать нужный поезд и тип вагона (купе, плацкарт или люкс) и подключить уведомление. После доступных билетов пользователь получит соответствующее сообщение и сможет их приобрести.

Кроме того, "Укрзализныця" предлагает возможность автоматического выкупа билетов до появления в продаже. Для этого в приложении необходимо выбрать нужный поезд, и система произведет оплату с привязанной банковской карты и автоматически приобретет билет сразу после его появления. Пользователь вправе в любой момент отменить заявку, и средства ему будут возвращены без комиссии.

Важно отметить, что для использования функции мониторинга и автоматического бронирования билетов через приложение "Укрзализныця" необходимо пройти верификацию через портал "Дія". Следует также учесть, что эта услуга недоступна для поездов Киев-Вена и Киев-Варшава (кроме интерсити).

Поиск билетов с пересадками

Если ожидания появления билетов с помощью функции "отслеживания" или автоматического выкупа невозможно, можно рассмотреть вариант поездки с пересадкой. При поиске поездов слева наверху следует активировать опцию "с пересадками".

Следует помнить, что путешествие с пересадками обычно длится дольше, поскольку интервал между поездами может составлять от нескольких минут до нескольких часов. Однако иногда такая поездка может быть более экономичной, если на прямой рейс доступны только места в люксе или купе.

Приобретение билетов на соседние станции

"Укрзализныця" выделяет определенное количество билетов на каждый маршрут. Если на желаемое направление свободных мест нет, можно рассмотреть вариант приобретения билета до ближайшей следующей станции после пункта назначения и выйти на требуемую остановку.

Например, если необходимо добраться до Львова, можно в поиске выбрать Трускавец, который расположен неподалеку, и проверить наличие билетов туда. Важно убедиться, что выбранное влечение точно проходит через нужную станцию. Такой вариант может быть немного дороже, но гарантирует доезд до нужного места.

Еще одним способом поиска билетов является проверка доступности мест на ночные поезда. Некоторые рейсы отправляются после полуночи, поэтому следует искать поезда на дату прибытия и предшествующую ей дату.

В "Укрзализныце" рекомендуют покупать билеты заранее. Они поступают в продажу в 9 утра за 20 дней до даты отправления для внутренних маршрутов, а также на все международные направления, кроме молдавского – туда продажи начинаются в 8 утра за 30 дней до отправления.

Напомним, "Укрзализныця" назначила новый региональный поезд. Он будет курсировать в направлении Львов — Черновцы.

Также "Укрзализныця" создала специальный онлайн-резерв ж/д билетов, предназначенный исключительно для защитников.