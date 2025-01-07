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В Укрзализныце назвали, сколько пассажиров эвакуировали в 2024

7 января 2025 17:25
Аркадий Пастула - Редактор
Сколько людей эвакуировала Укрзализныця в 2024 году
Пассажиры Укрзализныци. Фото: t.me/UkrzalInfo
Аркадий Пастула - Редактор

В течение 2024 года Укрзализныця эвакуировала более 30 тысяч пассажиров. Среди них преимущественно представители уязвимых групп — люди с инвалидностью, пожилые пассажиры, лица с детьми, с животными и другие социально чувствительные категории.

Об этом сообщила пресс-служба Укрзализныця в Telegram во вторник, 7 января.

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В течение прошлого года железнодорожники вывозили людей из:

  • Харьковщины;
  • Сумщины;
  • Херсонщины;
  • Донетчины;
  • Запорожья;
  • Павлограда.

"Полномасштабное вторжение продолжается, поэтому Укрзализныця в сотрудничестве с местными военно-гражданскими администрациями и в 2025 году продолжает эвакуационный процесс, организуя рейсы из Сумщины, Херсонщины, Запорожья и Павлограда, куда доставляют пассажиров со всего региона, в том числе из ближайших населенных пунктов Донецкой области", — говорится в сообщении

С начала полномасштабного вторжения почти четыре миллиона 200 тысяч пассажиров выехали в более безопасные регионы.

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Пост Укрзализныци. Фото: скриншот

Напомним, новогоднюю ночь в поездах Укрзализныци встретили 9 000 пассажиров. Всего курсировало 108 рейсов.

Также в праздничные дни Укрзализныця увеличивает количество вагонов на популярных маршрутах. Это обусловлено высоким спросом на билеты.

война Укрзализныця эвакуация Украина пассажиры

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