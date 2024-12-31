Скільки пасажирів зустрінуть Новий рік в потягах Укрзалізниці

Пасажири УЗ. Ілюстративне фото: УЗ

У потягах "Укрзалізниці" Новорічну ніч зустрінуть 9000 пасажирів. Загалом курсуватимуть 108 рейсів, роботу яких забезпечать тисячі працівників УЗ.

Про це повідомила пресслужба Укрзалізниці у Telegram у вівторок, 31 грудня.

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Пасажири УЗ в Новорічну ніч

"9000 пасажирів зустрінуть 2025 рік у поїздах Укрзалізниці. У новорічну ніч роботу інфраструктури та курсування 108 рейсів забезпечуватимуть тисячі працівників залізниці", — йдеться у повідомленні.

Працівники УЗ чергуватимуть на переїздах, оглядатимуть вагони, керуватимуть рухом, вестимуть локомотиви та дбатимуть про спокій і комфорт пасажирів.

Скриншот допису УЗ

Нагадаємо, Укрзалізниця додала ще 52 вагони до поїздів по всій країні у передноворічний період.

Також Укрзалізниця призначила новий регіональний потяг. Він курсуватиме у напрямку Львів — Чернівці.