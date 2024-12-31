Скільки пасажирів зустрінуть Новий рік в потягах Укрзалізниці

Стало відомо, скільки українців зустрінуть Новий рік в потягах
У потягах "Укрзалізниці" Новорічну ніч зустрінуть 9000 пасажирів. Загалом курсуватимуть 108 рейсів, роботу яких забезпечать тисячі працівників УЗ.
Про це повідомила пресслужба Укрзалізниці у Telegram у вівторок, 31 грудня.
Пасажири УЗ в Новорічну ніч
"9000 пасажирів зустрінуть 2025 рік у поїздах Укрзалізниці. У новорічну ніч роботу інфраструктури та курсування 108 рейсів забезпечуватимуть тисячі працівників залізниці", — йдеться у повідомленні.
Працівники УЗ чергуватимуть на переїздах, оглядатимуть вагони, керуватимуть рухом, вестимуть локомотиви та дбатимуть про спокій і комфорт пасажирів.
Нагадаємо, Укрзалізниця додала ще 52 вагони до поїздів по всій країні у передноворічний період.
Також Укрзалізниця призначила новий регіональний потяг. Він курсуватиме у напрямку Львів — Чернівці.
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