Сколько пассажиров встретят Новый год в поездах Укрзализныци

Пассажиры УЗ. Иллюстративное фото: УЗ

В поездах "Укрзализныци" Новогоднюю ночь встретят 9000 пассажиров. В общей сложности будут курсировать 108 рейсов, работу которых обеспечат тысячи работников УЗ.

Об этом сообщила пресс-служба Укрзализныци в Telegram во вторник, 31 декабря.

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Пассажиры УЗ в Новогоднюю ночь

"9000 пассажиров встретят 2025 год в поездах Укрзализныци. В новогоднюю ночь работу инфраструктуры и курсирование 108 рейсов будут обеспечивать тысячи работников железной дороги", — говорится в сообщении.

Работники УЗ будут дежурить на переездах, осматривать вагоны, управлять движением, вести локомотивы и заботиться о покое и комфорте пассажиров.

Скриншот поста УЗ

Напомним, Укрзализныця добавила еще 52 вагона к поездам по всей стране в предновогодний период.

Также Укрзализныця назначила новый региональный поезд. Он будет курсировать в направлении Львов — Черновцы.