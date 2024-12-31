Сколько пассажиров встретят Новый год в поездах Укрзализныци

Стало известно, сколько украинцев встретят Новый год в поездах
В поездах "Укрзализныци" Новогоднюю ночь встретят 9000 пассажиров. В общей сложности будут курсировать 108 рейсов, работу которых обеспечат тысячи работников УЗ.
Об этом сообщила пресс-служба Укрзализныци в Telegram во вторник, 31 декабря.
Пассажиры УЗ в Новогоднюю ночь
"9000 пассажиров встретят 2025 год в поездах Укрзализныци. В новогоднюю ночь работу инфраструктуры и курсирование 108 рейсов будут обеспечивать тысячи работников железной дороги", — говорится в сообщении.
Работники УЗ будут дежурить на переездах, осматривать вагоны, управлять движением, вести локомотивы и заботиться о покое и комфорте пассажиров.
Напомним, Укрзализныця добавила еще 52 вагона к поездам по всей стране в предновогодний период.
Также Укрзализныця назначила новый региональный поезд. Он будет курсировать в направлении Львов — Черновцы.
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