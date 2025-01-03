В Укренерго закликали заощаджувати електроенергію — яка причина

Ремонтні роботи на електрооб'єкті. Фото: скриншот відео Укренерго

Через зниження температури у найближчі дні енергоспоживання в Україні зросте. У зв'язку з цим "Укренерго" нагадує про важливість раціонального використання електроенергії, адже енергосистема країни досі відновлюється після численних атак.

Про це повідомляє пресслужба "Укренерго" у п'ятницю, 3 січня.

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Як допомогти енергосистемі та зекономити

1. Не вмикайте кілька потужних електроприладів одночасно у ранкові (07:00–10:00) та вечірні (17:00–22:00) пікові години. Це знизить навантаження на систему та допоможе уникнути відключень.

2. Вимикайте зайве освітлення вдома та на роботі. Так ви зменшите споживання енергії та зекономите кошти.

3. Відключайте техніку, якою не користуєтесь, від мережі. Навіть у режимі очікування прилади продовжують споживати електроенергію.

4. Кип'ятіть лише необхідну кількість води в електрочайнику. Це швидше, економніше та корисніше для здоров'я.

5. Користуйтеся потужними приладами у години найменшого навантаження (з 23:00 до 07:00).

6. Не залишайте пристрої на зарядці довше, ніж потрібно. Це продовжить термін служби батареї й зменшить споживання енергії.

7. Встановіть енергоощадливі LED-лампи. Вони споживають значно менше електроенергії, ніж звичайні лампи розжарювання.

Нагадаємо, Україна збільшила імпорт електроенергії уп'ятеро. Також нещодавно стало відомо, що Україна почне експортувати електроенергію в Молдову в нічний час.