Похолодання збільшило споживання електроенергії в Україні

Ремонтні роботи на електрооб'єкті. Фото: скриншот відео Укренерго

Станом на ранок п'ятниці, 3 січня, споживання електроенергії в Україні зросло на 9,7% порівняно з аналогічним періодом 2 січня. Зростання попиту пояснюється зниженням температури та хмарною погодою, яка вплинула на ефективність роботи побутових сонячних електростанцій.

Про це повідомила пресслужба Укренерго.

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Максимальний рівень споживання зафіксували увечері 2 січня, він виявився на 6,8% нижчим, ніж пік споживання 31 грудня, що пов’язано з теплішою погодою напередодні.

Енергосистема України продовжує відновлюватися після тринадцяти масованих ракетних та дронових атак, здійснених російськими військами у 2024 році.

Аварійно-відновлювальні роботи тривають, а енергетики працюють над відновленням пошкоджених енергооб’єктів та заміною знищеного обладнання.

Фахівці попереджають, що ситуація в енергосистемі може змінюватися залежно від погодних умов та інших факторів. Громадянам рекомендують стежити за оновленнями на офіційних сайтах та сторінках у соціальних мережах своїх операторів систем розподілу (обленерго).

Нагадаємо, Україна збільшила імпорт електроенергії уп'ятеро. Також нещодавно стало відомо, що Україна почне експортувати електроенергію в Молдову в нічний час.